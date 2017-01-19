Kayseri’de 2016’da 33 bin 788 konut satıldı

Bakan Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 2016 yılına ait verilerini paylaştı.
Türkiye genelinde 2016'da iş yeri ve konutların içerisinde yer aldığı toplam 1 milyon 567 bin bağımsız bölümün el değiştirdiğini bildiren Özhaseki, "2016 yılında İstanbul 278 bin 353 alım satımla en üst sırada yer alırken, 193 bağımsız bölüm satımının gerçekleştiği Hakkari ise en alt sırada yer aldı. Geçen yıl, İstanbul'dan sonra Ankara'da 163 bin 62, İzmir'de 94 bin 499, Antalya'da 67 bin 260 ve Bursa'da 60 bin 411 bağımsız bölüm el değiştirdi." ifadelerini kullandı.
Özhaseki, en az bağımsız bölüm satımının gerçekleştiği Hakkari'yi sırasıyla Şırnak (592), Bayburt (781) ve Ardahan'ın (730) takip ettiğini bildirdi.
İl il konut satış rakamları
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2016 yılına ilişkin konut ve iş yerlerinin içerisinde bulunduğu bağımsız bölüm satışı yapılan taşınmaz sayısı şöyle:
Adana: 32 bin 48,
Adıyaman: 6 bin 619
Afyonkarahi̇sar: 9 bin 591
Ağrı: 2 bin 937
Aksaray: 6 bin 246
Amasya: 5 bin 821
Ankara: 163 bin 62
Antalya: 67 bin 260
Ardahan: 830
Artvi̇n: 2 bin 202
Aydın: 35 bin 442
Balikesi̇r: 31 bin 262
Bartın: 3 bin 468
Batman: 5 bin 254
Bayburt: 781
Bi̇leci̇k: 4 bin 609
Bi̇ngöl: 5 bin 289
Bi̇tli̇s: 2 bin 235
Bolu: 6 bin 932
Burdur: 3 bin 969
Bursa: 60 bin 411
Çanakkale: 15 bin 145
Çankırı: 3 bin 6
Çorum: 9 bin 586
Deni̇zli̇: 16 bin 972
Di̇yarbakır: 21 bin 430
Düzce: 7 bin 377
Edi̇rne: 9 bin 430
Elazığ: 12 bin 34
Erzi̇ncan: 2 bin 902
Erzurum: 8 bin 428
Eski̇şehi̇r: 24 bin 554
Gazi̇antep: 34 bin 129
Gi̇resun: 6 bin 719
Gümüşhane: Bin 270
Hakkari̇: 193
Hatay: 27 bin 882
Iğdır: Bin 650
Isparta: 5 bin 940
İstanbul: 278 bin 353
İzmi̇r: 94 bin 499
Kahramanmaraş: 16 bin 332
Karabük: 5 bin 857
Karaman: 4 bin 798
Kars: 2 bin 585
Kastamonu: 6 bin 401
Kayseri̇: 33 bin 788
Kırıkkale: 6 bin 697
Kırklareli̇: 8 bin 851
Kırşehi̇r: 4 bin 494
Ki̇li̇s: 2 bin 874
Kocaeli̇: 44 bin 395
Konya: 38 bin 41
Kütahya: 9 bin 554
Malatya: 14 bin 65
Mani̇sa: 24 bin 500
Mardi̇n: 8 bin 807
Mersi̇n: 42 bin 731
Muğla: 20 bin 497
Muş: Bin 582
Nevşehi̇r: 3 bin 892
Ni̇ğde: 6 bin 591
Ordu: 10 bin 771
Osmani̇ye: 7 bin 497
Ri̇ze: 3 bin 791
Sakarya: 26 bin 246
Samsun: 25 bin 683
Si̇i̇rt: 2 bin 488
Si̇nop: 3 bin 756
Si̇vas: 11 bin 293
Şanlıurfa: 21 bin 792
Şırnak: 592
Teki̇rdağ: 37 bin 968
Tokat: 6 bin 519
Trabzon: 15 bin 402
Tunceli̇: Bin 337
Uşak: 6 bin 15
Van: 17 bin 165
Yalova: 10 bin 568
Yozgat: 5 bin 405
Zonguldak: 7 bin 90
AA
Türkiye genelinde 2016'da iş yeri ve konutların içerisinde yer aldığı toplam 1 milyon 567 bin bağımsız bölümün el değiştirdiğini bildiren Özhaseki, "2016 yılında İstanbul 278 bin 353 alım satımla en üst sırada yer alırken, 193 bağımsız bölüm satımının gerçekleştiği Hakkari ise en alt sırada yer aldı. Geçen yıl, İstanbul'dan sonra Ankara'da 163 bin 62, İzmir'de 94 bin 499, Antalya'da 67 bin 260 ve Bursa'da 60 bin 411 bağımsız bölüm el değiştirdi." ifadelerini kullandı.
Özhaseki, en az bağımsız bölüm satımının gerçekleştiği Hakkari'yi sırasıyla Şırnak (592), Bayburt (781) ve Ardahan'ın (730) takip ettiğini bildirdi.
İl il konut satış rakamları
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2016 yılına ilişkin konut ve iş yerlerinin içerisinde bulunduğu bağımsız bölüm satışı yapılan taşınmaz sayısı şöyle:
Adana: 32 bin 48,
Adıyaman: 6 bin 619
Afyonkarahi̇sar: 9 bin 591
Ağrı: 2 bin 937
Aksaray: 6 bin 246
Amasya: 5 bin 821
Ankara: 163 bin 62
Antalya: 67 bin 260
Ardahan: 830
Artvi̇n: 2 bin 202
Aydın: 35 bin 442
Balikesi̇r: 31 bin 262
Bartın: 3 bin 468
Batman: 5 bin 254
Bayburt: 781
Bi̇leci̇k: 4 bin 609
Bi̇ngöl: 5 bin 289
Bi̇tli̇s: 2 bin 235
Bolu: 6 bin 932
Burdur: 3 bin 969
Bursa: 60 bin 411
Çanakkale: 15 bin 145
Çankırı: 3 bin 6
Çorum: 9 bin 586
Deni̇zli̇: 16 bin 972
Di̇yarbakır: 21 bin 430
Düzce: 7 bin 377
Edi̇rne: 9 bin 430
Elazığ: 12 bin 34
Erzi̇ncan: 2 bin 902
Erzurum: 8 bin 428
Eski̇şehi̇r: 24 bin 554
Gazi̇antep: 34 bin 129
Gi̇resun: 6 bin 719
Gümüşhane: Bin 270
Hakkari̇: 193
Hatay: 27 bin 882
Iğdır: Bin 650
Isparta: 5 bin 940
İstanbul: 278 bin 353
İzmi̇r: 94 bin 499
Kahramanmaraş: 16 bin 332
Karabük: 5 bin 857
Karaman: 4 bin 798
Kars: 2 bin 585
Kastamonu: 6 bin 401
Kayseri̇: 33 bin 788
Kırıkkale: 6 bin 697
Kırklareli̇: 8 bin 851
Kırşehi̇r: 4 bin 494
Ki̇li̇s: 2 bin 874
Kocaeli̇: 44 bin 395
Konya: 38 bin 41
Kütahya: 9 bin 554
Malatya: 14 bin 65
Mani̇sa: 24 bin 500
Mardi̇n: 8 bin 807
Mersi̇n: 42 bin 731
Muğla: 20 bin 497
Muş: Bin 582
Nevşehi̇r: 3 bin 892
Ni̇ğde: 6 bin 591
Ordu: 10 bin 771
Osmani̇ye: 7 bin 497
Ri̇ze: 3 bin 791
Sakarya: 26 bin 246
Samsun: 25 bin 683
Si̇i̇rt: 2 bin 488
Si̇nop: 3 bin 756
Si̇vas: 11 bin 293
Şanlıurfa: 21 bin 792
Şırnak: 592
Teki̇rdağ: 37 bin 968
Tokat: 6 bin 519
Trabzon: 15 bin 402
Tunceli̇: Bin 337
Uşak: 6 bin 15
Van: 17 bin 165
Yalova: 10 bin 568
Yozgat: 5 bin 405
Zonguldak: 7 bin 90
AA