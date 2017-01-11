Kayseri’de 27 bin traktör var Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, traktör sayısında 2016 Ekim ayında Manisa'yı geride bırakan Konya'nın 2016 Kasım ayında 83 bin 369 traktörle birinciliğini koruduğunu, Kayseri’nin ise 27 bin 644 traktör ile 27. sırada yer aldığını söyledi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, kasım ayında traktör sayında Adana'nın 50 bin, Muğla'nın 30 bin, Ardahan'ın 10 bin sayısını ilk kez geçtiğini belirtti.

Traktör sayısında Konya ve Manisa'yı 61 bin 97 ile İzmir, 60 bin 687 ile Bursa, 60 bin 562 ile Balıkesir, 52 bin 35 ile Ankara, 50 bin 50 ile Adana, 49 bin 405 ile Samsun, 47 bin 797 ile Denizli, 44 bin 915 ile Antalya izlediğini belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Aydın'da 43 bin 211, Afyonkarahisar'da 40 bin 453, Tokat'ta 39 bin 746, Çorum'da 38 bin 281, Sakarya'da 36 bin 610, Şanlıurfa'da 35 bin 501, Mersin'de 33 bin 30, Kütahya'da 32 bin 335, Çanakkale'de 31 bin 981, Yozgat'ta 31 bin 319, Gaziantep'te 31 bin 33, Edirne'de 30 bin 721, Sivas'ta 30 bin 574, Muğla'da 30 bin 23, Tekirdağ'da 29 bin 268, Kastamonu'da 28 bin 257, Kayseri'de 27 bin 644, İstanbul'da 22 bin 663, Diyarbakır'da 22 bin 662, Malatya 22 bin 433, Eskişehir 21 bin 985, Hatay'da 21 bin 309, Isparta'da 21 bin 88, Burdur'da 20 bin 953, Nevşehir'de 20 bin 573, Bolu'da 20 bin 393 traktör var. Traktör sayısı Kırklareli'nde 19 bin 937, Kahramanmaraş'ta 19 bin 802, Amasya'da 19 bin 549, Kars'ta 18 bin 891, Erzurum'da 18 bin 363, Aksaray'da 18 bin 154, Uşak'ta 18 bin 21, Niğde'de 16 bin 600, Kocaeli'nde 16 bin 49, Osmaniye'de 16 bin 26, Adıyaman'da 15 bin 668, Çankırı'da 13 bin 129, Muş'ta 11 bin 517, Kırşehir'de 11 bin 218, Karaman'da 10 bin 989, Düzce'de 10 bin 968, Bilecik'te 10 bin 386, Mardin'de 10 bin 352, Ardahan'da 10 bin 65'de kalıyor. Elazığ'da traktör sayısı 9 bin 629, Zonguldak'ta 9 bin 339, Kırıkkale'de 8 bin 880, Van'da 8 bin 821, Sinop'ta 8 bin 539, Ağrı'da 8 bin 224, Erzincan'da 6 bin 860, Kilis'te 5 bin 689, Batman'da 5 bin 539, Karabük'te 5 bin 447, Bartın'da 5 bin 252, Iğdır'da 4 bin 327, Bitlis'te 3 bin 606, Gümüşhane'de 3 bin 524, Giresun'da 3 bin 81, Bayburt'ta 2 bin 956, Siirt'te 2 bin 747, Yalova'da 2 bin 731, Şırnak'ta 2 bin 627, Ordu'da 2 bin 343, Tunceli'de 1539, Artvin'de 1297, Bingöl'de 1126 düzeyinde bulunuyor.”

Traktör sayısı Hakkari'de 953, Trabzon'da 243, Rize'de 63 adede kadar düşüyor.

Kasım'da 6 bin 932 arttı

Bayraktar, traktör sayısının Kasım ayı itibarıyla son bir ayda 6 bin 932, son bir yılda 70 bin 758 adet artarak 1 milyon 758 bin 303 adede ulaştığını bildirdi.

Traktör sayısı Kasım ayı artışında 297 ile Bursa, 258 ile Sakarya, 249 ile Konya, 231 ile Manisa, 211 ile Denizli, 204 ile Aydın, 196 ile Kars, 191 ile Ankara, 188 ile Balıkesir, 180 ile Gaziantep ilk 10 sırada yer aldığını belirten Bayraktar, Kasım ayı itibarıyla son bir yıllık dönemde ise traktör sayı artışında 2016 Kasım ayı itibarıyla son bir yıllık dönemde 3 bin 102 ile Konya, 2 bin 828 ile Manisa, 2 bin 499 ile Bursa, 2 bin 380 ile İzmir, 2 bin 185 ile Ankara, 2 bin 184 ile Gaziantep, 2 bin 153 ile Aydın, 1976 ile Denizli, 1863 ile Sakarya, 1694 ile Balıkesir ilk 10'u oluşturduğunu kaydetti.

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