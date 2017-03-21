Kayseri’de 33 çiftçi hibe alacak

Tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi için bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi amacıyla verilen hibeden yararlananların listesi açıklandı.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kayseri Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan, "Bakanlığımızın uyguladığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında uygulanan Bireysel Sulama Sistemlerinin desteklenmesi projesinde bu yıl 33 çiftçimiz hibe almaya hak kazanmıştır.

2007-2016 yılları arasında toplam proje bedeli 1.570.481,33 TL olan 50 yatırımcıya 877.570,93 TL hibe desteği verilmişken 2017 yılı itibariyle İlimizde Hibe almaya hak kazanan 33 çiftçimiz bireysel sulama sistemlerine toplamda 1.339.303,30 TL tutarında yatırım yapacaktır. Bu tutarın %50'sine tekabül eden 669.651,65 TL Bakanlığımız tarafından hibe olarak verilecektir" dedi.

Hibe desteği almaya hak kazanan çiftçilerle Hibe Sözleşmesi imzalayan İl Müdürü Özkan Kayacan yatırımların hayırlı olması temennisinde bulundu.

İHA

