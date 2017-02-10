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Kayseri’de 345 bin araç var

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğü’!nden alınan verilere göre kentimizde trafiğe kayıtlı motorlu taşıt sayısı aralık ayı sonu itibarıyla 345 bin 20’ye ulaştı.

Kayseri’de 345 bin araç var
Aralık ayı sonu itibarıyla kendimizde  trafiğe kayıtlı toplam 345 bin 20 adet taşıtın yüzde  62,6'sını otomobil, yüzde  1,8'ini minibüs, yüzde  1,3' ünü otobüs, yüzde  16,7' sini kamyonet, yüzde  4,8' ini kamyon, yüzde  4,6'sını motosiklet, yüzde  0,2’sini özel amaçlı taşıtlar, yüzde  8,1'ini ise traktör oluşturdu.
Kentimizde  aralık ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde  0,5, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde  5,5 oranında arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre Aralık ayı sonu itibarıyla ülke genelinde trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 90 bin 424 adet taşıtın yüzde 53,7'sini otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,2'sini motosiklet, yüzde 8,4'ünü traktör, yüzde 3,9'unu kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1,1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Kurum Haberi
 
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