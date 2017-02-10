Kayseri’de 345 bin araç var

Aralık ayı sonu itibarıyla kendimizde trafiğe kayıtlı toplam 345 bin 20 adet taşıtın yüzde 62,6'sını otomobil, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 1,3' ünü otobüs, yüzde 16,7' sini kamyonet, yüzde 4,8' ini kamyon, yüzde 4,6'sını motosiklet, yüzde 0,2’sini özel amaçlı taşıtlar, yüzde 8,1'ini ise traktör oluşturdu.

Kentimizde aralık ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,5, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5,5 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre Aralık ayı sonu itibarıyla ülke genelinde trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 90 bin 424 adet taşıtın yüzde 53,7'sini otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,2'sini motosiklet, yüzde 8,4'ünü traktör, yüzde 3,9'unu kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1,1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kurum Haberi

