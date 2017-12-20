KAYSERi’DE ANADOLU MARKALARI ETKiNLiĞi

Vodafone Türkiye ve Fibabanka'nın ana sponsorluğunda hayata geçirilen 'Anadolu Markaları' organizasyonunun dördüncüsü Kayseri'de gerçekleştirildi. İl il düzenlenen etkinlikler serisiyle Anadolu işletmelerine, dijitalleşen dünyada fark oluşturması sürecinde rehberlik edilmesi hedefleniyor. Her ilin kanaat önderleri ve başarılı markalarının yer aldığı etkinlikler boyunca Anadolu'nun yükselen markalarını ödüllendirecek 'Anadolu Markaları Yarışması' da tanıtılıyor. Kayseri'nin önde gelen markaları ile KOBİ'leri bir araya getiren organizasyon; Vodafone Türkiye Kurumsal Pazarlama Direktörü Onur Gargılı, Fibabanka Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Gencal, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in açılış konuşmalarıyla başladı.



Mindshare Türkiye CEO'su Bülent Yar'ın 'Markalaşma Yolculuğunda Değişen Medya Ortamının Rolü' başlıklı sunumunun ardından Vodafone Red Academy adına Dijital Dönüşüm Derneği Başkanı İsmail Hakkı Polat, 'İşinizi Dijital Dönüşümle Büyütün' başlıklı bir eğitim verdi. KOBİ'lerin iş verimliliklerine dijitalleşme ile nasıl katkı sağlanabileceğinin anlatıldığı eğitimde, Vodafone'un özellikle üretim sektöründeki örnek başarı hikayelerinden de bahsedildi. Eğitimin sonunda katılımcılara Vodafone Red Academy sertifikası verildi. Yataş Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Altop, İncesu OSB Başkanı ve Hasçelik Yönetim Kurulu Başkanı Halit Özkaya, BRN Yatak Yönetim Kurulu Başkanı Berna İlter ve Kilim Mobilya CEO'su Mesut Yiğit'in katılımlarıyla düzenlenen 'Kayseri'ye Yön Verenler' panelinde ise katılımcılar başarı hikayelerini paylaştı.



"KOBİ'lerin dijital iş ortağı olarak yarına hazır işletmelerin sayısını artırıyoruz"

Dijitalleşme yolunda KOBİ'lerin yanında yürümeyi hedeflediklerini belirten Vodafone Türkiye Kurumsal Pazarlama Direktörü Onur Gargılı, "Günümüzde rekabetçiliğin kuralları dijitalleşmeyle yeniden yazılıyor. KOBİ'ler sadece yaşadıkları il veya şehirle değil tüm dünyayla rekabet etmek zorunda. Bu durumda KOBİ'lerin rakiplerinin önüne geçmelerini sağlayan dijital çözümlerimiz önemli fırsatlar oluşturuyor. Ülkemizdeki tüm işletmelerin 'dijital iş ortağı' olarak, Yarına Hazırız Platformu çatısı altında birbirinden farklı profile sahip şirketlerin ihtiyaçlarını analiz ediyor uygulama sonrasında bu işletmelerin ihtiyaçlarına özel verimliliklerini arttıran öneriler sunuyoruz. Yarına Hazırım Platformu çatısı altında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla yüzde 48'den yüzde 53'e çıkardığımız Türkiye Dijitalleşme Endeksi'ni yüzde 75'e çıkarmayı hedefliyoruz. Yarına Hazırım Platformu'nda Kayseri'deki şirketlerin de dijitalleşme haritasını çıkardık. Kayseri'deki şirketlerin Dijitalleşme Endeksini yüzde 63 olarak hesapladık. Bu sonuç, dünyadaki dijitalleşme eğilimine paralel olarak Kayserili şirketlerin de, şirket içi operasyonlarını dijitalleştirmeye daha çok ağırlık verdiğinin somut bir göstergesi. Vodafone olarak, sunduğumuz çözümlerle Kayseri'deki 'yarına hazır' işletmelerin de sayısını artırıp Türkiye'nin dijitalleşmesini hızlandırmaya ve ülkemizin ekonomik başarısını yükseltmesine destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Her geçen gün, finans dünyasındaki dijitalleşmeden ve FinTech'in hayatımızdaki rolünden daha fazla söz etmeye başladığımızı belirten Fibabanka Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Gencal, "Günümüzde, sektör fark etmeksizin, oldukça geniş kitleler çok yaygın bir şekilde bu konuyla ilgileniyor ve hatta yatırım yapma alternatiflerini değerlendiriyor. Rakamlara yansıyan sonuçlara baktığımızda, 2012 yılında Fintech firmalarına melek yatırımcılar vasıtası ile kullandırılan 569 milyon dolar kredinin, bu sene 5,1 milyar doları aştığını görüyoruz. Şirketlerin büyümesindeki en önemli iki bileşen 'parasal ve beşeri sermaye'. Türkiye'nin verimli ve katma değer oluşturan bir büyümeyi ortaya koymasında da beşeri sermaye ve dijitalleşme oldukça önemli. Dünya ile rekabette Türk finans sektörünün iş yapma modellerini yenilemesi ve maliyet kontrollerini teknoloji ve sinerjiyi göz önüne alarak yeniden yapılandırması, önümüzdeki günlerin ağırlık verilecek konuları olarak ön plana çıkıyor. Fibabanka da bu konuda önemli bir değişimin içinde olup, stratejisini ve iş modellerini buna göre kurgulamaya devam ediyor".