“Kayseri’de at ve eşek kullanımı yok”

Kayseri Ticaret Borsası’nın Canlı Hayvan Borsası tesisi ile ilgili tanıtım toplantısı bir restoranda, kentte görev yapan yaygın ve yerel basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi. Başkan Bağlamış Canlı Hayvan Borsası projesi hakkında bilgiler verdi.



Başkan Bağlamış, et ve et ürünleri üretiminde Kayseri’nin önemli bir pay sahibi olduğu ancak ilimiz de hayvan yeterli ve ulusal anlamda hitap edecek bir hayvan pazarının olmadığını ve üreticilerin bu anlamda sıkıntılar yaşadığını belirterek, “Yapacağımız bu proje ile birlikte Kayserimiz tedarik sürecinde üretimi sürecine kadar tüm süreçlerin bütünleştirildiği bir hayvancılık merkezi olacaktır” dedi.







Besicilere avantajlar sağlayacak

Projenin besicilere kazandıracağı avantajlardan da bahseden Bağlamış, “Kayıt dışılık gibi bu proje ile kayıt dışılığın önüne geçeceğiz. Borsamızın pazarıyla birlikte üreticilerimizin önünü görebileceği dengeli bir sisteme geçilecek. Üreticimizin pazara kolay ulaşımı ve fiyat öngörülebilirliği nedeniyle üretim artacak ve Kayseri besilik hayvan üretiminde de ön sıralara çıkacaktır. Kayseri Ticaret Borsası olarak bizler de bu sürecin sağlıklı yürütülmesi adına hem üretici hem tüketicinin yanında olacak bu sistemin garantörü olacağız” ifadelerini kullandı.

KTB Başkanı Bağlamış bu projenin bir ihtiyaç olduklarını tespit ettiklerini ve gerekli fizibilite çalışmalarını yaptıktan sonra çalışmalara başladıklarını söyleyerek, “Projeyi hazırlamadan önce, Türkiye’de faaliyet gösteren çeşitli canlı hayvan borsalarını Edirne, Çorum, Afyon gibi şehirleri inceledik. Oralardaki eksiklikleri tespit edip, bize uygun modern bir proje hazırlattık” diye konuştu.







2020 Haziran ayına kadar hazır olacak

“Projenin yapılacağı bölge Kocasinan ilçesi Buğdaylı mahallesindedir. Arazinin tapusu kurumumuz tarafından bedeli ödenerek devir alınmış olup toplam 7 bin 688 metrekaredir” diyen Bağlamış sözlerini şöyle sürdürdü: “Canlı Hayvan Borsası’nın ön projelendirme safhası tamamlanarak, yapım aşaması başlatılmıştır. Burada hayvan satış yerleri, üreticilerin ve borsa yetkililerinin kullanacağı idari bina, üreticilerin kullanacağı sosyal donatılar, hayvan satışı için gelen üreticilerin hayvanlarını aynı gün satamadığı taktirde hayvanlarının barınacağı yer ve konaklayacakları pansiyon planlanmıştır. Canlı Hayvan Borsamız bin 500 büyükbaş hayvan ve bin küçük baş hayvan kapasitesine sahiptir. 80 kişilik modern satışların yapılabileceği mezat salonu yine geleneksel satıların yapılabileceği satış alanlarına sahip olacaktır. Bölgesel ve ulusal anlamda en yenilikçi ve son sistemle donatılmış bir pazar olacaktır. Tesisin 2020 Haziran ayına kadar bitirip faaliyete geçirmeyi de planlamaktayız.”

Tesis hakkında yapılan bilgilendirmenin ardından Bağlamış, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, ünlü firmalarda dana eti içerisine tek tırnaklı et, baş eti, kanatlı et ve sakatat çıkması ile ilgili yaptığı açıklamada, o firmaları disiplin kuruluna sevk ettiklerini belirterek, “2016 yılında Kayseri’de faaliyet göstermeyen bir firma tarafından tek tırnaklı çıktı. Bu konuya özellikle vakıfım. O işletmemiz şu anda faaliyet göstermiyor. Onun dışında diğer firmalar pahalı sucuklara ucuz nitelikli ürünler karıştırılmış” dedi.







“Kayseri’de at eşek kullanımı yok”

Kayseri’de ünlü firmalarda dana eti içerisine tek tırnaklı et, baş eti, kanatlı et ve sakatat çıkması ile ilgili soru sorulması üzerine “Kayseri’de öncelikle at, eşek kullanımı yok. Normal dana etinden olması gereken sucuklara tavuk eti, baş etinden oluşturulan etler karıştırılmış. 2016 yılında Kayseri’de faaliyet göstermeyen bir firma tarafından tek tırnaklı çıktı. Bu konuya özellikle vakıfım. O işletmemiz şuanda faaliyet göstermiyor. Onun dışında çıkan üreticilerimizin ürünlerinde dana eti içerisinde tavuk ve dana baş eti kullanımı oluşmuş. Vatandaşlarımızın yeme noktasında endişelerinin olmamasını istirham ediyorum. Fiyat aralığının satışta yüksek olan ürün fiyatları daha aşağıda olan ürünleri katarak vatandaşımızı aldatmaya gitmişlerdir. Borsa olarak her konuda hata yapmışlarsa şiddetle kınadığımızı, disiplin kurulumuza sevk ettiğimizi buradan ifade edelim. Bu tür girişimlerde hiçbir zaman zafiyet göstermiyoruz ama Kayserimizi de endişede bırakmayalım. Kayserimizde çıkan karışımlar tavuk, baş etinden oluşuyor” cevabını verdi.





“Yeme noktasında sorun yok hile var”

Sucuk pastırma festivalinin bu haber nedeniyle ertelendiğini söyleyen Bağlamış, “Yakın zamanda KTB olarak İstanbul ili Üsküdar ilçesinde sucuk pastırma festivali düzenliyorduk. Bu haber bizi KTB olarak çok derinden yaraladı. Afyon ilimiz Kayseri ile ilgili iddialarda bulunuyordu, tabi ki bu bizim için kabul edilebilir değil ama Kayseri olarak çok dillendirmemek gerekir, yeme noktasında endişe yok, hile var. Pahalı sucuklara ucuz nitelikli ürünler karıştırılmış, firmalarımız vatandaşları kandırmasın diye bir kez daha uyarıyorum. Disiplin kurulunda uyarı göndeririz ve denetler, üyelik konusunda yaptırım ne olabilir o değerlendirilir” diye konuştu.