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Kayseri'de Ekmeğe Zam

Kayseri’de fırıncılar tarafından gelen talep üzerine Kayseri Ticaret Odası’nın yaptığı değerlendirme sonrasında 2050 gram ekmeğin 70 kuruş olarak satılacak.

Kayseri'de Ekmeğe Zam
Bir süre önce fırıncıların yaptığı talep sonrasında Kayseri Ticaret Odası tarafından çalışma yapıldığı ve bu çalışmada Eskişehir ve Gaziantep gibi illerden fiyat alınarak değerlendirme yapıldığı öğrenildi. Yapılan değerlendirmede Kayseri Ticaret Odası’nın Fırıncılar Odası ve diğer odalarla yaptığı görüşmesinde 250 gram ekmeğin 70 kuruşa satılmasının kararlaştırıldığı öğrenildi.
Alınan kararın 10 Ocak tarihi itibariyle uygulanacağı kaydedildi.
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