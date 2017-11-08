KAYSERİ’DE ESK MAĞAZASI YOK!

Et ve Süt Kurumu Kayseri’deki iki mağazasını kapattı. Anlaşması biten 2 firma kendi isimleriyle satış yapmaya devam ediyor. Ancak bu durumdan habersiz olan birçok vatandaş benzer isimlerle satış yapan bu mağazalardan “Et ve Süt Kurumu resmi satış yeri” zannıyla alışverişi sürdürüyor.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’nün Türkiye çapında sadece 9 ilde 15 mağazası bulunduğu öğrenildi. Bu iller arasında İstanbul da, Kayseri de yer almıyor.



Görüştüğümüz kurum yetkilileri, 2011 yılında ülke genelinde Et ve Süt Kurumu’nun 100 mağazası bulunduğunu, ilk olarak 5 yıl sözleşme yapıldığını, 2016’da buna ilave olarak 1 buçuk yıl daha uzatılan sözleşmelerin 27 Ağustos 2017 tarihinde sona erdiğini aktardılar.





FUZULİ KAVŞAĞI



HUNAT MAHALLESİ

Vatandaşların haberi yok!

Buna göre Kayseri’de daha önce Hunat Mahallesi ile Sivas Caddesi Fuzuli Kavşağında 2 şubesi bulunan Et ve Süt Kurumu’nun artık resmi satış mağazası kalmadı. Ancak bu durumdan habersiz olan birçok vatandaş benzer isimlerle satış yapan bu mağazalardan “Et ve Süt Kurumu resmi satış yeri” zannıyla alışverişi sürdürüyor.Et ve Süt Kurumu’nun şu an sadece Ankara, Ağrı, Adana, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya ve Yozgat olmak üzere 9 ilde toplam 15 mağazası bulunuyor.