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Kayseri’de ihracat arttı, ithalat azaldı

Kayseri’de 2017 yılı Ocak ayında dış ticaret verileri 115 milyon 415 bin 282 dolar olarak gerçekleşti.

Kayseri’de ihracat arttı, ithalat azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre Kayseri' de; ihracat 2017 yılı Ocak ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde  5,4 artarak 115 milyon  415 bin 282 dolar, ithalat yüzde  2,5 azalarak 88 milyon 552 bin  83 dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre ülke genelinde ise ihracat 2017 yılı Ocak ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 18,1 artarak 11 milyar 278 milyon dolar, ithalat yüzde 15,9 artarak 15 milyar 586 milyon dolar olarak gerçekleşti.
 En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu
Almanya'ya yapılan ihracat 2017 Ocak ayında 1 milyar 122 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 684 milyon dolar ile Irak, 676 milyon dolar ile İngiltere ve 655 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri takip etti.
İthalatta ilk sırayı Çin aldı
Çin’den yapılan ithalat,  2017  yılı  Ocak  ayında  1  milyar  851 milyon  dolar  oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 480 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 187 milyon dolar ile Almanya ve 734 milyon dolar ile ABD izledi.
Kurum Haberi
 
 
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