Kayseri'de Kaç Emekli Var?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kayseri İl Müdürü Mükremin Sürücü, Kayseri’de toplam 206 bin 484 emekli bulunduğunu belirterek, ‘Her ay ortalama bin çalışanımızı emekli ediyoruz’’ dedi.

SGK İl Müdürü Mükremin Sürücü, Kayseri’deki emeklilerin 133 bin 974’ünü 4-A statüsündekilerin, 102’sinin yine 4-A tarım kesiminin, 39 bin 491’inin Bağ-Kur’a bağlı esnafın oluşturduğunu bildirdi. Memur statüsünde olup da Emekli Sandığı’ndan emekli olanların sayısının ise 21 bin 159 olduğunu kaydeden Sürücü, ‘’ Emeklilerimize, emekli maaşlarını almalarının yanı sıra, her türlü aktivasyon işlemleri, banka adres değişiklikleri, ücret bordroları gibi işlemleri e-devlet kapısından veya sgk.gov.tr dediğimiz hizmetler menüsünden sunmaktayız’’ diye konuştu.

Sürücü, ‘’Bunların dışında vatandaşımızın bize hiç gelmeden evlerinden cep telefonlarındaki internet üzerinden bu hizmetleri alabilirler. E-devlet kapısında yaklaşık 37 tane hizmet menümüz var. Burada sağlık aktivasyonundan, ilaç kesintisinden, muayene ücretine kadar hizmetler bulunmaktadır. PTT’den alacakları şifre ile bu hizmetlere ulaşabilirler. Vatandaşlarımız, gerek sağlıkla ilgili olsun gerekse Sosyal Güvenlik Kurumu’yla ilgili olsun işlemlerini bu sistemler üzerinden takip edebilirler’’ ifadelerini kullandı.

‘’VATANDAŞLARIMIZ, HİZMETLERİMİZDEN MEMNUN’’

SGK Başkanlığı’nın, kurumun sunduğu hizmetlerle ilgili memnuniyet anketlerini il müdürlüklerinden gizli olarak yaptırdığını kaydeden Mükremin Sürücü, ‘’Anketler, Kurum Başkanlığımız tarafından yaptırılıyor. Anketlerde biz büyükşehirlerde birinci sıradayız. Türkiye genelinde ise ilk 5 şehirden biriyiz. Anket sonuçları da internet sitemizde yayınlandı, herkese açık ve herkes görebilir. Bu bizim için gerçekten sevindirici. Vatandaşlarımızın bizim sunduğumuz hizmetlerden memnun olması, bizi de mutlu ediyor. Biz, anket için gelenleri tanımıyoruz, nerede ve nasıl anket yaptıklarını da bilmiyoruz. Verilen hizmetler den memnuniyet konusunda Kayseri olarak biz büyükşehirlerde birinci, ülke genelinde ise ilk 5 içinde olduğumuzu söyleyebiliriz’’ dedi.

MAYIS’TA 1040 KİŞİ EMEKLİ OLDU

SGK İl Müdürü Mükremin Sürücü, 2013 yılının Mayıs ayında 1040 kişiye emekli maaşı bağladıklarını bildirerek, her ay ortalama bin çalışanı emekli ettiklerini bildirdi.

Sürücü, şunları kaydetti:

‘’Biz emekli olacak vatandaşlarımızdan şunu istiyoruz, lütfen emekliliğinize 1 yıl kala bize müracaat edin, hizmetlerinizi toplatın ve biz de sizleri emeklilik gününüz geldiğinde hiç bekletmeden emekli edelim. Bazen vatandaşlarımızın birden fazla ilde hizmetinin olduğunu görüyoruz. Örnek veriyorum, Ankara’da, İstanbul’da, İzmir’de, Diyarbakır’da çalışmış. Bu hizmetlerin toplanması gerekiyor. Bu hizmetler toplanmadığı sürece, bu kişinin emekli olması mümkün değil. Yine aynı şekilde kişinin hem SSK’sı hem Bağ-Kur’u hem de Emekli Sandığı bulunabiliyor. Bu hizmetler birbirleriyle çakışabiliyor. Örneğin, aynı anda hem SSK’lı hem de Bağ-Kur’lu olduğu zaman bu hizmetleri düzeltmemiz gerekiyor. Yani müracaat ettiği anda bu şekilde çakışması olanlar veya hizmetleri toplanmamış olan kişileri anında emekli etmemiz mümkün değil. O nedenle vatandaşlarımıza diyoruz ki, emekliliğinize 1 yıl kala bize müracaat edin, çakışan hizmetlerinizi düzeltelim, hizmetlerinizi toplayalım ve hizmet dökümlerinizi veya hesap ekstrelerinizi gayet düzgün bir şekilde yapalım, emeklilik gününüz geldiğinde de hiç bekletmeden anında emekli edelim.’’

Emeklilik maaşı bağlama konusunda da çok iddialı olduklarını söyleyen Mükremin Sürücü, ‘’Tek haneli rakamlardayız şu anda. Türkiye geneli ortalamamız ise 7-9 gün arasında değişiyor,maaş bağlama gün sayısı olarak. Bu maaş bağlamanın yüzde 70’i gibi bir rakamı da ilk 3 gün içinde tamamlamaktayız. Şu anda maaş bağlama konusunda çok iyiyiz gerçekten. Büyükşehirler arasında bir numarayız, bunu da söyleyebiliriz’’ ifadelerini kullandı.