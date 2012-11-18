Kayseri'de Karşılıksız Çek Oranında Patlama

DÜZENLEMENİN NEDENİ AB’YE UYUM YASALARI

Avukat Ferhat Çakır, 1985 yılında Çek Kanunu’nda yapılan düzenleme ile çekin karşılığını ödemeyen borçluya hapis cezası getirildiğini, ancak 2010 yılında söz konusu düzenlemenin yumuşatılarak, 2012 yılı Şubat ayında tamamen ortadan kaldırıldığını söyledi. Düzenlemenin Avrupa Birliği Uyum Yasaları kapsamında ve Başbakan ile Adalet Bakanı’nın kriz sonrasında çek ödemesi yapamayanları ‘ödemeyen’den ziyade, ‘ödeyemeyen’ şeklinde nitelendirmesi ile çıktığını belirten Çakır, hapis cezasının kaldırılması ile karşılıksız çek oranında ciddi artış olduğunu kaydetti. Çakır, “2010 yılından itibaren artan karşılıksız çek oranları arttı, 2011'de yatay seyir izledi, 2012'de ise zaten 2010'da artan karşılıksızlık oranı 2 kat daha artmış oldu. Bu da piyasadaki çeklerin yüzde 50'ye yakınının karşılıksız olduğu anlamına geliyor.” dedi.

KARŞILIKSIZ ÇEK VEREN ERKEK DAHA FAZLA

Çakır, ticaret hacminin yoğun olduğu Kayseri’de de durumun çok farklı olmadığını ifade etti. Düzenlemeden sonra Kayseri’de karşılıksız çek oranının yüzde 150 arttığını belirten Çakır, karşılıksız çek veren erkeklerin oranının daha fazla olduğunu söyledi. Çakır, “Zaten çek ticaretle uğraşan tacir kişilere veriliyor. Kayseri'de tüccarların arasındaki erkek oranı yüzde 93. Doğal olarak bununla aynı yansımada kadın-erkek oranı söz konusudur.” şeklinde konuştu.

TAMAMEN BORÇLU LEHİNE

Çek Kanunu’nda yapılan düzenlemenin tamamıyla borçlu lehine olduğuna dikkat çeken Çakır, “Alacaklı için borcun düşmesi gibi bir durum söz konusu değil, devam ediyor, lakin, alacaklının elindeki borçluyu ödemeye zorlayacak bütün vasıtalar alınmış durumda. Örneğin eskiden emekli maaşına haciz konulabiliyordu, bu kaldırıldı. Ama alacaklı için henüz bir düzenleme yok, lakin Barolar Birliği de, Odalar Birliği de, bu düzenlemenin, sarkacın borçlu yanına doğru, sistemin kaydığını gösterdiğini söylüyorlar. Bundan önceki düzenleme alacaklı yanında bir ifrattı ama bu düzenleme ile tam tefrite gittik. Hiç bir şekilde alacaklının da, avukatın da tahsil kabiliyetine haiz elinde hiç bir vasıta bırakmadı.” diye konuştu.

AVUKATLAR DA MAĞDUR

Düzenlemeden dolayı, avukatlar olarak, kendilerinin de mağdur olduğunu dile getiren Çakır, “Artık haciz davalarında sırada bekleyen yüzlerce dosya yerine hiç kimsenin hiç bir işlem yapmadığı bir duruma geldik. Aslında iş yükü arttı ama gelir yükümüz azaldı, çünkü eskiye göre daha fazla iş geliyor ama eskiye göre tahsil kabiliyetimiz azaldı.” ifadelerini kullandı.