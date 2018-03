Kayseri'de Pastırma ve Sucuk Satışlarına Cazibe Dopingi

Yaz dönemindeki pastırma ve sucuk satışlarıyla ilgili bilgiler veren KTB Başkanı Ünlü, pastırma ve sucuk satışlarında her yıl en durgun dönemin Mayıs ve Haziran ayları olduğunu, bu yıl da Mayıs ve Haziran aylarının durgun geçtiğini, Temmuz ayında gurbetçilerin gelmesiyle bir hareketlenme yaşandığını bildirdi. Ünlü, ''Yalnız Ramazan Bayramı'nın son gününden itibaren yani Ağustos ayının 10'undan sonra pastırma ve sucukta çok hızlı bir satış oldu. Kayseri'de bu yıl geçmiş yıllara göre çok fazla kalabalık vardı. Bu kalabalık, sadece gurbetçilerden kaynaklanmadı. Harikalar Diyarı, AVM'ler, 4 üniversitenin bulunması, sportif, kültürel ve sosyal tesislerin olmasından dolayı bu sene kalabalık çok fazla oldu. Ben 35-40 senedir Kayseri'de böyle kalabalık görmedim. Caddelerle, yollarda arabalardan geçilmiyordu. Bu kalabalığın bizim pastırma ve sucuk satışlarımıza da etkisi oldu. Etkisi olmadı dersek yalan olur ama o gördüğümüz kalabalık kadar 'danesi' yoktu'' ifadelerini kullandı.

Şaban Ünlü, Kayseri'nin son zamanlarda gösterdiği gelişmeye paralel olarak, insanları kendisine çektiğini belirterek, şunları kaydetti:

''Kayseri'de bu sene yerli turist de çok fazlaydı. Nevşehir, Niğde, Kırşehir gibi yakın yerlerdeki illerden çok gelenler oldu. Kayseri'nin artık gün geçtikçe büyümesi, Harikalar Diyarı, AVM'ler, üniversitelerden dolayı aşırı bir insan akışı var. Bu dönemde şu kadar pastırma, sucuk satışı yapıldı diye bir rakam yok ama Kayseri'de yılda 2 ton pastırma, 15-20 bin ton da sucuk, salam, sosis, kavurma satılıyor. Zaten yazın gurbetçi, gelen giden olmazsa pastırma, sucuk satılmazdı. Gurbetçiler, gelen gidenler, pastırma ve sucuk satışlarına bayağı hareket veriyor.''

Kayseri'deki sosyal, kültürel ve sportif aktivitelerin artmasının, pastırma ve sucuk satışlarına yansıdığını vurgulayan Ünlü, ''Mesela Galatasaray-Fenerbahçe arasında Kayseri'de oynanan Süper Kupa maçında, çarşıda pek hareket yoktu ama stattan Boğazköprü'ye kadar olan yol boyundaki dükkanlar, günlük satışlarının 10 katı satış yaptılar'' dedi.

Ünlü, pastırma ve sucuk satışlarının her sene Eylül ayının 10'una kadar hızlı devam ettiğini, bu tarihten sonra durgunlaştığını da ifade ederek, ''O tarihte okullar açılıyor, millet Turşusunu kuruyor, salçasını kaynatıyor, kışa hazırlanıyor. Ondan dolayı satışlarda bir düşme olur. Havaların soğumasıyla insanlar kömür alıp yakıtlarına para ayırıyor. Bunlar pastırma ve sucuk satışlarını etkiliyor. Kurban Bayramı da geliyor, onun da bize tesiri olacak'' diye konuştu.

Ramazan Bayramı'ndan sonra et fiyatlarında yapılan yüzde 10'luk zammın, pastırma ve sucuk fiyatlarını da artırdığını kaydeden Ünlü, ''Pastırmada kiloda 3, sucukta ise 2 lira gibi bir artış oldu.Yani etteki yüzde 10'luk artış, mamül üründe yüzde 15 gibi bir artışı getirdi. Etin fiyatındaki değişikliğe bağlı olarak pastırma ve sucuk fiyatları da değişebilir. Bu arada koyun etinde bir değişiklik yok, fiyat aynı'' şeklinde konuştu.