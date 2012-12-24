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Kayseri'de Tarım Çalıştayı Yapılacak

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi tarafından Kayseri tarımına yön veren ilgili paydaşların katılımlarıyla düzenlenen toplantıda, Kayseri Tarım Çalıştayı yapılmasına karar verildi.

Kayseri'de Tarım Çalıştayı Yapılacak
Ziraat Mühendisleri Odası’nda düzenlenen toplantıya Şube Başkanı Kazım Duygulu, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Erkan Alkan, Seyrani Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Kırnak, Şeker Fabrikası Genel Müdür Yardımcısı Levent Benli ile Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Selim Katırcı, Burak Işık, Sinan Kurnaz, Sacid Şenocak, Serkan Yılmaz, İl Gıda Tarım Müdürlüğünden Ziraat Mühendisi Mümtaz Hacıphaşaoğlu, Seyrani Ziraat Fakültesinden Doç. Dr. Ali Ünlükara, Doç. Dr. Doğan Işık, Şeker Fabrikasından Ziraat Müdürü Osman Canıtez katıldı.
Toplantıda Kayseri Tarım Çalıştayı yapılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.
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