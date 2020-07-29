Kayseri’de yılın ilk yarısında konut satışları yüzde 34 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İnşaat ve Konut verilerine göre, 2020’nin ilk altı ayında Türkiye genelinde konut satışları önceki yıla kıyasla yüzde 23 artarak 624 bin 769’a ulaştı. Kovid-19 salgınıyla sektörün yavaşlamasına rağmen Kayseri hız kesmedi. Türkiye ortalamasının üzerinde büyüyen illerden Kayseri’de ise konut satışları ocak-haziran döneminde yüzde 34 büyüyerek 12 bin 555 oldu.



Pandemi nedeni ile Nisan ve Mayıs aylarında geçen senenin altında gerçekleşen konut satış adetleri, Haziran ayı başı itibarı ile kamu bankaları tarafından sağlanan cazip konut kredisi koşulları ve pandemi nedeni ile ertelenen talebin gerçekleşmesi ile birlikte Kayseri’de Mayıs ayına göre 4 kat arttı. Kayseri'de faaliyet gösteren Safa Yapı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Yıldız tarafından yapılan açıklamaya göre, ev satın almak isteyenler kişiye özel tasarlanan dairelere büyük ilgi duyuyor.



Yeni daireler Kayseri’de ortalama 130, İzmir’de ise 88 metrekare olarak yapılıyor

Konut sektörünün Kayseri’deki gelişimine dair bilgiler paylaşan Bilal Yıldız, “Kayseri’de 2019’da bin 274 yapıya ruhsat verildi. Bu yapılarda ise 11 bin 886 daire inşa edildi. Ruhsat verilen yapıların yüzde 73’ü 1-5 kata sahip, yüzde 12’si 6-10 aralığında, yüzde 15’i ise 10 kat ve üstü yükseklikte. Kayseri’de yapılan dairelerin ortalama büyüklüğü ise 130 metrekare. Bu rakam İzmir’de 88, İstanbul’da ise 95 metrekare. Kişiye özel geniş daireler Kayseri’de konut tercihini belirleyen en önemli husus noktasında yer alıyor” ifadelerine yer verildi.



“Kayseri konutu önemli bir yatırım aracı olarak görüyor”

Konuttan ziyade yaşam alanı olarak tasarlanan evlerin Kayserililer tarafından değerli bir yatırım aracı olarak görüldüğünü, koronavirüs pandemisine rağmen konut satışlarında Türkiye ortalamasının üzerinde satış gerçekleştiğini söyleyen Yıldız, “Tüketicilerin davranışlarındaki olumlu yöndeki değişimlerde inşaat şirketlerinin de büyük payı bulunuyor. Kayseri’de satın almak istenilen evi kişiye özel olarak inşa ederek, dekoratif ahşap tavan uygulaması, kişiye özel duvar kâğıdı gibi birçok kişiselleştirilmiş seçenekler sunarak özel yaşam alanına sahip olunmasını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

