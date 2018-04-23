"Kayseri’deki bolluk hiçbir memlekette yok"

Havaların ısınmasıyla beraber sebze ve meyvelerde de artış olacağını ifade eden Başkan Kaya, Kayseri’deki bolluk ve bereketin hiçbir memlekette olmadığını söyledi. Pazarlardaki fiyatların da cazip olduğunu vurgulayan Kaya; “Bahar geldi, doğa da canlandı. Kayseri’deki meyve ve sebzelerimiz de çoğaldı. Yaz geldi mi pazardaki şenlik bereketlilik ve bolluk her zaman artar. Kayserimizde şu anki meyve ve sebze fiyatlarımızda son birkaç aydır 5 vilayet gezerek bunu söylüyorum ki bizim meyve ve sebzelerimiz hiç kimse ile kıyaslanamaz. Kayserimizdeki bolluk ve bereketlilik hiçbir memlekette yoktur. Kayserimizi İç Anadolu Bölgesinin ortasında olan bir yerdir. Esnafımız kanaatkar, fiyatlarımız caziptir. Fiyatlarımız düşecektir” dedi.

Sebze ve meyveleri yarı fiyatına sattıklarını ve vatandaşları semt pazarlarına beklediklerini de sözlerine ekleyen Meyveciler Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Zekerya Kaya sözlerini şöyle sürdürdü;

“Şu an bizler marketlerin yarı fiyatına sebze ve meyve satıyoruz. Bizler aza kanaat eden esnaflarız. Halkımızı pazarlara davet ediyorum. Bizdeki fiyatlar, çeşitler, bolluk ve kalite Türkiye’nin hiçbir vilayetinde yoktur. Vatandaşlarımızı halk pazarlarına bekliyoruz. Ucuzluğu ve tazeliği mahallerde ki pazarlarda kaliteyi göreceklerdir. Kayseri semt pazarları ekonominin denge çubuğu ve ekonomiyi iyi ayarlayandır. Çoğu medyalarda İstanbul ve İzmir pazarlarının yüksek fiyattan mal sattığı gösterilse de Kayserimiz ucuzluğun ve bolluğun olduğu yerdir. Vatandaşlarımızı semt pazarlarına bekliyoruz.”



İHA

