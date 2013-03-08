Kayseri'den Adanaya Bir Girişimcilik Hikayesi

Habibe Çırak, 1976 yılında Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dünyaya geldiğini çok istemesine rağmen ilkokuldan sonra okuyamadığını belirterek, "Okuyup tekstil mühendisi olup, çocuk kıyafetleri ya da oyuncak kıyafetleri üzerine çalışmak istiyordum. Küçüklüğümden buyana el işine ve çizgi film kahramanlarına karşı oyuncaklara karşı ilgim vardı. Hayalim mühendis olup bir atölye kurmaktı, ancak ekonomik nedenlerden dolayı okuyamadım. İlkokuldan sonra küçük yaşta da evlendim. Daha sonra 4 çocuğum oldu" dedi.

Eşi memur olduğu için tayinlerinin Adana'ya çıktığını anlatan Çırak, burada eşinin sürekli işe gittiğini kendisinin ise evde boş boş oturduğunu bu sırada çizgi film kahramanlarını yapmaya başladığına dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Yaptığım oyuncakları ev ekonomisine katkı sağlaması için daha da çoğaltmayı ve satmayı düşündüm. Bunun için sermaye ararken mikro kredinin zorda kalan kadınları küçük küçük kredi verdiğini duydum. Hemen gidip mikro krediye başvuru yaptım. Geldiler benim yaptığım el işlerine ve oyuncaklara baktılar bana bin lira kredi verdiler. Ben de bu kredi ile iplik alıp yaptığım çizgi film kahramanlarının sayısını artırıp evimi atölyeye çevirdim."



"ÇİZGİ FİLM KAHRAMANLARI TAMAMEN ORGANİK"

Çocukların yerli ve yabancı ne kadar sevdiği çizgi film kahramanı varsa hepsini yaptığını anlatan Çırak, "Pepe, Şila, Pkoyo, Şirinler, Marsupilami, (Uzun kuyruk), Keloğlan gibi daha sayamadığım bir çok çizgi film kahramanını bire bir yapabiliyorum. Bunları yaparken de sağlıklı organik iplik kullanıyorum. Bu sayede çocukları Çin malı zararlı oyuncaklardan kurtarmış oluyorum. Benden bir oyuncak alan bir daha alıyor. Oyuncak alan anneler 'sen ne yaptım çocuk sabaha kadar oyuncakla uyudu' diyor. Ben yaptığım oyuncaklara sevgimi katıyorum bu nedenle çocuklar oyuncakları çok seviyor" diye konuştu.



"DENİZ AKKAYA ÇOCUĞUNA OYUNCAK ALMAYA GELDİ"

Çırak, yaptığı oyuncaklardan bir alanın bir daha aldığını, ününün Adana'nın dışına yayıldığını belirterek, "Yaptığım oyuncaklar iyi satılıyor. Ben reklam yapmıyorum ama benden oyuncak alanlar memnun kalıp başkasına anlatıyor onlarda gelip bakıp çocuklarına oyuncak almadan gitmiyorlar. Ünlü manken Deniz Akkaya'da benim organik oyuncak yaptığımı öğrenmiş. Bir Adana ziyaretinde beni arayıp buldu. Akkaya ile tanıştık bana oyuncakları nasıl yaptığımı sordu ve sonra çocuğuna bir tana Marsupilami uzun kuyruk oyuncağı aldı. Yanında gelen arkadaşı da iki tane oyuncak aldı. Bu durum beni çok memnun etti" dedi.

Çırak ileri de işleri daha da büyüterek oyuncak dükkanı açmayı düşündüğünü, hem ev ekonomisine katkı sağlamayı hem de çocukları sağlıksız oyuncaklardan kurtarmayı planladığını kaydetti.