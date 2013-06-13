KAYSERİ’DEN DÜNYAYA AÇILAN MARKA “HASÇELİK”

Has Çelik ve Halat San.Tic.A.Ş. 2004 yılında ikinci fabrikasını Metal Matris San.ve Tic. A.Ş. Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde açarak, üretime başladı. 2005 yılında ise imalata başlayan Coreal Alüminyum Kablo San. Tic. A.Ş. ile Has Çelik gurubu 6000 serisi Alüminyum Alaşım döküm üretimine başladı. Bu yeni tesisle birlikte Türkiye ilk 6000 Serisi Alüminyum alaşım sürekli döküm tesisine kavuşmuştur.

Yıllık 100, 000 ton çelik işleme kapasitesine sahip olan Has Çelik Türkiye ve dünyaya açılan bir marka isim oldu. Öte yandan Has Çelik Grubu, başta Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere 35 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.