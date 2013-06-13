KAYSERİ’DEN DÜNYAYA AÇILAN MARKA “HASÇELİK”
Has Çelik ve Halat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 1989 yılında, telefon kablosu üretiminde kullanılan askı teli üretmek amacıyla kuruldu. Ancak kısa bir zamanda ürün gamını çeşitlendirilerek çelik halat ve yatakçı teli üretimine başladı. Bu ürünlere ilave olarak da 1992 yılında Alüminyum İletken üretimine başlanmıştır. 2003 yılından beri, AAC, ACSR Alüminyum ve İzoleli Alüminyum Kablo üretimi yapılmaktadır.
13 Haziran 2013 Perşembe 10:38
Bu fotograf Hasçelik A.Ş. Şekerpınar Tesisine aittir . Kayseri de bulunan has çelik a.ş. ile bir bağı yoktur.
fotoğrafını koyduğunuz konya hasçelik e ait !