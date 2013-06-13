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KAYSERİ’DEN DÜNYAYA AÇILAN MARKA “HASÇELİK”

Has Çelik ve Halat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 1989 yılında, telefon kablosu üretiminde kullanılan askı teli üretmek amacıyla kuruldu. Ancak kısa bir zamanda ürün gamını çeşitlendirilerek çelik halat ve yatakçı teli üretimine başladı. Bu ürünlere ilave olarak da 1992 yılında Alüminyum İletken üretimine başlanmıştır. 2003 yılından beri, AAC, ACSR Alüminyum ve İzoleli Alüminyum Kablo üretimi yapılmaktadır.

KAYSERİ’DEN DÜNYAYA AÇILAN MARKA “HASÇELİK”
 Has Çelik ve Halat San.Tic.A.Ş. 2004 yılında  ikinci fabrikasını Metal Matris San.ve Tic. A.Ş. Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde açarak, üretime başladı. 2005 yılında ise imalata başlayan Coreal Alüminyum Kablo San. Tic. A.Ş. ile Has Çelik gurubu 6000 serisi Alüminyum Alaşım döküm üretimine başladı. Bu yeni tesisle birlikte Türkiye ilk 6000 Serisi Alüminyum alaşım sürekli döküm tesisine kavuşmuştur.
    Yıllık 100, 000 ton çelik işleme kapasitesine sahip olan Has Çelik Türkiye ve dünyaya açılan bir marka isim oldu. Öte yandan Has Çelik Grubu, başta Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere 35 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.
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KAYSERİ’DEN DÜNYAYA AÇILAN MARKA “HASÇELİK”
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hasçelik 4 yıl önce

fotoğrafını koyduğunuz konya hasçelik e ait !

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Hasçelik A.Ş. 4 yıl önce

Bu fotograf Hasçelik A.Ş. Şekerpınar Tesisine aittir . Kayseri de bulunan has çelik a.ş. ile bir bağı yoktur.

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