KAYSERİ’DEN İLK 500’E 30 FİRMA

Kayseri ekonomisinin gün geçtikçe değerinin arttığını belirten başkan Ali Özcan, “Kayseri gelişimini her geçen gün artırarak devam ediyor. Ekonomist Dergisi tarafından 16’sı düzenlenen araştırmada Anadolu’nun ilk 500’ü listesinde Kayserimizden 30 firma yer aldı. Bundan 4 sene önce sadece 8 firmamız bu listede iken bugün ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Gelinen noktadaki başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyor ve kendilerine ekonomiye olan katkıları için teşekkür ediyorum. Kayseri, Türkiye’nin lokomotif gücüdür. Geçmişte Kültepe ile başlayan ticaret ağı bugüne ışık tutmaya devam ediyor. Unutmayalım ki ticaretin sıfır noktası olan Kültepe, Kayserimizde yer alıyor. Bugün de gelişim Kayseri’den başlayıp Anadolu’ya yayılacaktır. Değişen ve gelişen ticari yapı başta Kayseri olmak üzere tüm Türkiye’yi saracaktır.” şeklinde konuştu.

ÜRETMEKTEN BAŞKA ÇAREMİZ YOK

ASKON Kayseri başkanı Ali Özcan, “Uluslararası geçerliliğe uygun sistemlerle üretip sürdürülebilir bir altyapıyı oluşturduğumuzda birçok basamağı bir anda atlamış olacağız. Başta çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile kalite operasyonlarımızın bütününe yayma konusundaki kararlığımızı sürdürmeliyiz.” dedi. Ali Özcan, “Pandemi nedeniyle zorlu ve bir o kadar da birlikteliğe ihtiyaç duyulan bir zaman aralığından geçmekteyiz. Güçlü olmak, kenetlenmek, ayakta durmak ve üretmekten başka çaremiz yoktu. Ekonomisi güçlü, toplum yapısı sağlam, dünyaya öncülük eden ülkelerin ortak özelliğinin başında topyekun kalitenin geldiğini çok iyi biliyor ve buna yürekten inanıyoruz. İşte tüm bu gerçekler doğrultusunda ülkemizin kalkınma hedeflerine katkıda bulunmak ve özellikle istihdam sağlama yönünde çabalarımızı devam ettirmeliyiz.” ifadelerini kullandı.