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Kayseri'den Yunanistan'a 20 Bin Soba

Krizdeki doğalgaz akışı kesintiye uğrayan Yunanistan’ın Türkiye’den talep ettiği sobaları karşılamak için Kayseri’deki firmalar da üretimini hızlandırdı.

Kayseri'den Yunanistan'a 20 Bin Soba

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Hitit Soba Dayanıklı Tüketim Malzemeleri LTD. ŞTİ. Ortaklarından Mustafa Özgün, “Yunanistan’ın borçları yüzünden doğalgaz akışında sıkıntılar var. Doğalgazı kestiler ve halka bedava kömür dağıtıyorlar, bu yüzden kömür, odun ve elektrik soba siparişinde bir patlama var. Bizden yaklaşık 10 bin elektrik, 10 bin de kömür sobası talep ettiler” dedi.
Özgün, “Bununla ilgili olarak görüşmelerimiz devam ediyor. Önümüzdeki hafta da Yunanistan’a gideceğim. Sadece bize değil Eskişehir ve Bursa’daki firmalara da talepte buludular. Bu şirketlerle haberleşiyoruz. Biz de üretimimizi buna ayarlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

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bir dost 5 yıl önce

hala ayni bicim sobalar dizaynini deyistir fazla satt

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Gayserili 5 yıl önce

alman sobalarindan ornek alsinlar kaliteye iscilige onem versinler bir kayserili olarak
yapilan urunlerinleri begenmiyorum iscilik
sifir.

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