“KAYSERİGAZ 2019 stratejilerini belirledi” Kayserigaz bünyesindeki tüm birimlerin müdür ve yöneticilerin bir araya gelerek 2019 yılının stratejilerini ve hedeflerini belirlediği Strateji Çalıştayı, Novotel’de düzenlendi. Hizmet kalitesini artırmak adına düzenlenen Strateji Çalıştayı iç ve dış çevre analizleri ile başladı ve yapılan durum tespitinin ardından Swot Analizi ile devam etti.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 09:40