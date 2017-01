Kayserigaz, çalışanlarıyla 2016’yı değerlendirdi Kayseri’ye 12 yıldır kesintisiz doğalgaz arzı sağlayan Kayserigaz, yılın farklı zamanlarında gerçekleştirdiği geleneksel Çalışan Paylaşım Toplantısı’nı bu yıl Holiday Inn Otel’de gerçekleştirdi.

Kayserigaz Çalışan Paylaşım Toplantısı, Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora’nın açılış konuşması ile başladı. Bora, yaptığı konuşmada “Kayserigaz her yıl olduğu gibi bu yıl da önemli çalışmalara imza atmış, tüm çalışanlarıyla bu sorumluluğu paylaşarak enerji sektöründe iyi bir konuma ulaşmıştır. Bu başarılara ulaşma da Kayserigaz Ailesi’nin her bir üyesinin büyük emekleri olmuştur. Her geçen yıl büyüyerek bugünlere ulaşmamıza katkı sağlayan değerli Kayserigaz ailesine teşekkür ediyorum. 2017 yılının şirketimize ve siz değerli çalışanlarımıza başarılar getirmesini diliyor, yeni yılınızı kutluyorum’’ dedi.

Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora’nın açılış konuşmasının ardından devam eden toplantıda Kayserigaz’ın 2016 yılı başarıları ile tüm birim ve bölümlerin 2016 yılı faaliyetlerinin değerlendirildiği sunumlar gerçekleştirildi. Sunumlarla birlikte Kayserigaz’ın bir yıl boyunca gerçekleştirdiği çalışmalar gözler önüne serildi. 2016 yılı değerlendirme sunumlarının ardından 2017 yılından beklentiler ve gerçekleştirilecek projeler üzerinde tartışılarak yeni yılda hangi çalışmalara ağırlık kazandırılacağı konuşuldu.

İHA