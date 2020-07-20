Kayserigaz'dan 3,6 milyon TL'lik yatırım Kayserigaz, Kayseri’nin Talas ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi’ni doğalgazla buluşturmaya hazırlanıyor. Kayserigaz, toplam 3 milyon 621 bin TL’lik yatırımla 47 cadde ve 650 binanın bulunduğu Kuruköprü’ye yıl sonuna kadar doğalgaz arzını sağlamayı planlıyor.

20 Temmuz 2020 Pazartesi 11:52