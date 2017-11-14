Kayserigaz iç tesisat ekibi çalışmalarını sürdürüyor

Doğalgaz kullanımına geçmek, daha kolay ve temiz bir yaşamın önemli adımlarından biri olarak kabul edilir. Ama daha da önemlisi bu konfor aracını emniyetli ve bilinçli kullanmaktır. Bu düşünceden hareketle Kayseri halkına güvenli doğalgaz arzı sağlayan Kayserigaz, doğalgazı güvenli ve verimli kullanmak adına, yeni abonelik sözleşmesi yapılan müşterilerin doğalgaz tesisat kontrollerine devam ettiklerini açıkladı.

Kayserigaz yetkilileri, bu kontrollerin sadece konutlarda değil sanayi ve üretim tesislerinde, lokanta, kafeterya, AVM gibi ticari işletmelerde de yapılacağını belirtti. Kayserigaz, Kayseri halkının can ve mal emniyetini dikkate alarak, doğalgaz kullanımına engel teşkil eden durumların tespit edilmesi halinde ilgili yerin gaz arzının durdurulacağını bildirdi.

Kurum Haberi

