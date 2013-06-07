Kayserigaz'a Altın Vana Ödülü

Verimli ve yenilikçi ürünlerin yanı sıra şirketlerin sosyal sorumluluk alanında yaptıkları faaliyetleri dikkate alınarak verilen Doğalgaz ve Elektrik Piyasaları başarı ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye 4. Enerji Zirvesi kapsamında Gas & Power Gazetesi tarafından Trabzon’da düzenlenen ''2013 yılı Altın Vana Doğalgaz Piyasası Başarı Ödülleri''nde Alman enerji devi EWE çatısı altında yer alan Kayserigaz, yine “Altın Vana” ödülüne layık görüldü. Sürdürülebilir sosyal sorumluluk bakış açısını “Enerji Sektörünün Model Şirketi Olmak” vizyonuyla birleştirerek halktan aldığını halkın ihtiyaçları doğrultusunda halka geri veren Kayserigaz, 10 yıllık tarihi serüveninde bir başarı öyküsüne daha imza attı.

Türkiye 4. Enerji Zirvesi, Gas & Power Gazetesi tarafından 6-7 Haziran tarihleri arasında Trabzon Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bu bağlamda 6 Haziran 2013 tarihinde düzenlenen Altın Vana & Altın Voltaj Doğalgaz ve Elektrik Piyasaları Başarı Ödülleri Töreni, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, EPDK Başkanı Hasan Köktaş, Türkiye Enerji Zirvesi Sempozyumlar Başkanı Prof. Ümit Doğay Arınç ve EWE Turkey Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Willem Schoeber başta olmak üzere enerji piyasasının önde gelen birçok kurum ve kuruluş temsilcilerine ev sahipliği yaptı.

Altın Vana Doğalgaz Piyasası Başarı Ödüllerinde Kayserigaz, 2013 yılında hayata geçirdiği “Dolgi Çocuk Tiyatrosu” sosyal sorumluluk projesiyle “Altın Vana” ödülüne layık görüldü. Proje boyunca Kayserigaz, sevimli maskot “Dolgi” ile geleceğin bireyleri olan çocukları buluşturdu. Geleceğin yetişkinleri olan çocuklarımıza hava kirliliğinin önüne geçebilmek adına kullanılması gereken ve en çevreci, en temiz yakıt olan doğalgaz, doğalgazın faydaları, kullanma şekilleri, doğalgazın evlerimize nasıl geldiği ve neden çevreci, ekonomik ve konforlu bir yakıt olduğu anlatıldı. Bunun yanı sıra çocukların kişisel bakım, sağlık ve sosyal yaşantılarında daha bilinçli davranmaları ve çevre kirliliğinin önüne geçmek adına yapabileceklerinin de anlatıldığı tiyatroya Kayserigaz Konferans Salonu ev sahipliği yaptı. Kayserigaz, bu proje ile ulaştığı binlerce çocuğun gözlerindeki ışıltıya ve bilgi birikimlerine bir artı daha kattı.

Ödülünü Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Kurul Üyesi Fatih Dönmez’in elinden alan Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, yaptığı açıklamada “Altın Vana Doğalgaz Piyasası Başarı Ödülleri doğalgaz piyasasında önem arz eden ödüllerden biridir. Bu derece önemli bir ödülü, Kayserigaz olarak Kayseri iline sadece 7 gün 24 saat sorunsuz ve güvenli arz arzı sağladığımız için değil ayrıca gerçekleştirdiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile Kayseri iline kazandırdığımız katma değerler için de almış olmamız sevindiricidir. Bu ödülün kazanılmasında büyük emeğe ve başarıya sahip Kayserigaz Ailesi adına bu ödülü almaktan mutluluk duyuyorum. Kayserigaz’ın 10 yıllık başarı öyküsüne bir yenisini daha ekleyerek yeni bir ödülü daha Kayserigaz’a kazandırmış olmaktan son derece gururluyuz'' dedi.

Bora, Kayserigaz’ın doğalgaz sektöründe attığı modern ve yenilikçi adımların ve Kayseri halkı için hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin diğer şirketler için örnek olmasını dilediğini belirtti.

Kayserigaz; kurumsallaşma sürecini tamamlayan işletme yapısı, geleceğimizi koruyan çevreci yatırımları, çözüm odaklı çalışanlarına dair yüzde 98’lik müşteri memnuniyeti, kendilerine, ailelerine ve ülkelerine fayda sağlayacak potansiyele sahip ve yaşadığı topluma bir birey olarak katma değer sağlayabilecek çocukların yetişmesi adına gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile de sektörde fark yaratmaya devam ediyor. Bu bağlamda Kayserigaz, sektördeki 10. yılında da “Altın Vana Doğalgaz Piyasası Başarı Ödülü”ne layık görülmenin haklı gururunu yaşıyor.