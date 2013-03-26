Kayserigaz'dan Girişimcilere Destek

Alman Enerji devi EWE çatısı altında yer alan Kayserigaz; spor, kültür ve eğitim alanlarında Kayseri’yi kalkındıracak ve Kayseriliyi geliştirecek etkinliklere verdiği desteklerle kamuoyunda büyük ilgi gördü. Eğitim alanında uygulanan sponsorluklardan birini de Melikşah Üniversitesi Genç Girişimciler Kulübü üyeleri tarafından hazırlanan kongreye destek olarak gerçekleştirdi.

Kayserigaz sponsorluğuyla Melikşah Üniversitesi Genç Girişimciler Kulübü tarafından iş dünyası ve öğrencileri buluşturmak amacıyla organize edilen 1. Ulusal İşletmecilik Öğrenci Kongresi’nde Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora konuşma yaptı. Konuşması boyunca öğrenciler tarafından büyük ilgiyle karşılanan Bora, öğrencilere Enerji sektörü ve Doğalgaz piyasasında ‘Girişimci Şirket’ olarak yer alan Kayserigaz’ı anlattı ve girişimcilik üzerine bazı püf noktalara değindi.

Bora, konuşmasında EPDK’nın ilk doğalgaz dağıtım ihalesi olma özelliğini taşıyan Kayserigaz’ın 10 yılda nasıl ‘Enerji sektörünün model şirketi olmak’ vizyonuna bu kadar yaklaştığını anlattı. Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora; Kayseri’nin yüzde 98’ine doğalgaz ulaştırılması, dünyada ve Türkiye’de doğalgaz ve dünyada ve Türkiye’de enerji, neden doğalgaz kullanmalıyız, Kayserigaz’ın yüzde 98’lik müşteri memnuniyeti ve bunun haklı gururunu yaşayabilmek için 10 yıldır gerçekleştirilen başarılar, Kayserigaz’ın her ortamda kullandığı teknolojiye neden yatırım yaptığı, Kayserigaz çalışanları için gerçekleştirilen eğitim, seminer ve takım ruhu aktiviteleri ve Kayserigaz’ın sevimli maskotu Dolgi’nin sosyal sorumluluk adına çocuklara kazandırdıkları gibi konulara değindi.

Konuşma sonunda soruları yanıtlayan Bora, Kayseri’de girişimcilik adına yapılan bu etkinliklerin devamlılığını dilediğini ve bu bağlamda gerçekleştirilecek etkinlikler için destekten kaçınmayacaklarını belirtti. Melikşah Üniversitesi Genç Girişimcilik Kulübü tarafından Kayseri İl Özel İdare Salonu’nda gerçekleştirilen 1. Ulusal İşletmecilik Öğrenci Kongresi’ne katılım ve desteklerinden dolayı Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora’ya plaketini KOSGEB Kayseri Başkanı Erdal Çınar takdim etti.