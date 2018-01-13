Kayserigaz’ın maskotu enerji tasarrufunu anlattı.

Kayserigaz’ın, çocukları bilinçlendirerek, bulundukları her ortamda, enerjiyi daha verimli kullanan ve enerji verimliliği konusunda ülkesine katkı sağlayan bireyler olarak yetişmeleri için yaptığı çalışmalar devam ediyor.



Kayserigaz’ın maskotu Dolgi ve arkadaşları Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında Melikgazi Anaokulu ve Nermin Eminoğlu Anaokullarını ziyaret etti. Etkinlik için hazırlanan tiyatro gösterisinde Dolgi ve arkadaşları “tasarruf nedir, tasarruf yöntemleri, enerji nedir, evimizde nasıl enerji tasarrufu yaparız, doğalgaz nedir gibi konuları öğrencilere eğlenceli bir dille anlattı. Çocukların, gösteri sonunda Dolgi’nin tasarrufla ilgili sorduğu sorulara doğru yanıt vermesiyle, Dolgi onları birer enerji kahramanı ilan etti ve öğrencilere enerji kahramanı pelerinlerini taktı.



Enerji tasarrufu ile ilgili öğrendiklerini uygulamak konusunda Dolgi’ye söz veren minik kahramanlar şarkılar eşliğinde dans ederek enerji kahramanı olmanın tadını doyasıya çıkardı.



Kayserigaz Kurumsal İletişim Yöneticisi Özlem Acur, “Geleceğimizin mimarı olan olan çocukların enerji tasarrufu konusunda bilinçlendirilmesi için Kayserigaz olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmek için çalışıyoruz. Maskotumuz Dolgi çocuklar tarafından çok seviliyor. Dolgi onları eğlendirerek enerji tasarrufu konusunda bilinçlendiriyor. Çocukların etkinlik sonunda Dolgi’nin gösteride anlattıkları ile ilgili sorduğu sorulara doğru cevap vermelerini ve öğrenme konusundaki isteklerini görmek bizleri çok mutlu ediyor. Enerjiden tasarruf sağlamak ülkemizin geleceği için oldukça önemli, bu alanda toplumsal bilinç oluşturmak için yıl boyunca çalışmalara devam edeceğiz” dedi.

İHA

