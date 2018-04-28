Kayserili iş adamları Ankara’ya çıkarma yaptı

Kayseri heyeti sırasıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş’ı ziyaret etti.

Kayseri heyetini bakanlıkta ağırlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri’de ki tüm odalar ve borsa yönetimlerini Ankara’da görmekten duyduğu Memnuniyeti dile getirerek, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış’ı tebrik etti. Kayseri’nin geçmişte kazanılanlara ve geleneklere bağlı bir ticaret yaşantısına sahip olduğunu vurgulayan Bakan Özhaseki, birlik beraberlik ve dayanışmanın önemine değindi.

Odalarda ve borsada yapılan seçimlerin huzur içinde geride bırakıldığını belirten Bakan Özhaseki, “Olgunluk içerisinde şehrimizde seçimlerimiz yapıldı. Önemli olan yapılan hizmetlerdir. Geride bir eser bırakabilir, bir hayır duası alabilirsek ne mutlu bize. Kayseri’nin en güzel taraflarından biri uyum kültürünün olması. Senelerdir şahsi bir derdimize, kavgamıza kimse denk gelmemiştir” diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Binasında gerçekleşen görüşmeye, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Hasyüncü katıldı.

Kayseri heyeti daha sonra TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nu TOBB İkiz Kulelerde ziyaret etti. Kabulde TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yeni dönemde Oda ve Borsa organlarında görev alan herkesi tebrik ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyaret sonrasında değerlendirmede bulunan Ömer Gülsoy, “Biz birlikte güçlüyüz diyerek, Kayseri’deki 6 oda başkanım, yönetim kurulu ve üst kurul delegeleri ile beraber Başkanıma açık ve net bir destek vermek, bağlılığımızı bildirmek için ziyarete geldik. Daha açıkçası bizim gururumuz, hemşehrimiz hem bizim Birlik Başkanımız, onun için ziyarete geldik. Güzel bir şekilde karşılandık. Kendisine başarılar diliyoruz. Rabbim utandırmasın diyoruz. Biz her daim başkanımızın yanındayız. Bize ne emrederse, bize ne görev verirse biz yaparız. Bizim başkanımızdır” dedi.

Mehmet Büyüksimitci de “Bugün TOBB Başkanımızı ziyarete geldik. Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi Odalar olarak belki de Türkiye’nin en demokratik seçimlerini yaptık. Oda temsilcileri olarak şehrimizi temsil edeceğiz. Tabi Türkiye’nin gururu TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nu da inşallah sonuna kadar destekleyeceğiz. Yaptığı hizmetlerin devamını hakikaten arzu ediyoruz. Elimizden ne gelirse kendisi için, aslına bakarsanız ülke için yapmaya devam edeceğiz. Rabbim hepimiz hakkında hayırlısını versin” ifadelerini kullandı.

Recep Bağlamış ise “Demokratik bir seçim yaptık Kayseri’de. Başkanlık bize nasip oldu. Şu anda TOBB Başkanımızı ziyarete geldik. Başkanımıza desteğimiz tam. İnşallah bizde bir Kayserili olarak, Başkanımızın yanında görevdeyiz” dedi.

Daha sonra Kayseri heyeti Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenci’yi makamında ziyaret etti. Bakan Tüfenkci, yeni göreve gelen Oda ve Borsa yöneticilerini tebrik ederek, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Odalardan gelen taleplere daha fazla kulak kabartılması gerektiğini vurgulayan Bakan Tüfenkci, ”Çünkü sizler bu işin içerisindesiniz. Bu işin ticaretini, üretimini yapan insanlarsınız. Oradaki tabloyu çok net görüyorsunuz. Bürokrasinin bize anlattıkları ile sizin anlattıklarınız arasında çok farklar olabiliyor. Dolayısı ile siz alt kurullarınızı ne kadar iyi çalıştırır, oradan gelen sorun ve sıkıntıları bize aktarırsanız, bizlerde o kadar hızlı adımlar atmış oluruz” diye konuştu.

Kayseri Oda/Borsa heyeti son olarak Meclise geçerek AK Parti Grup Başkan vekili Mustafa Elitaş’ı ziyaret. Mustafa Elitaş, böyle kalabalık bir Kayseri heyetini Ankara’da görmekten son derece memnun kaldıklarını ifade ederek, yeni yönetimlere başarılı bir çalışma dönemi diledi.



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