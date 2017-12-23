KAYSERiLi KADIN GiRiŞiMCiNiN AVRUPA’DAKi BÜYÜK BAŞARISI

Üretiminin yüzde 75'ini Batı ve Kuzey Avrupa ülkelerine yapan, yerli iş gücü ve son teknoloji üretim makineleri kullanarak enerji, elektrik, elektronik, medikal ve makine sektörlerine metalden mamul hassas parçalar imal eden Gözüküçük Makine, girdiği ihaleyi kazanarak, 2017 yılı Mart ayında, CERN deneyinde kullanılan koruma kalkanı için 3 farklı tipte 4 bin 480 adet parça üretti. CERN’e tedarikçilik sürecinin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Cern Sanayi İrtibat Ofisinin açtığı ihalelere katılmalarıyla başladığını dile getiren Zuhal Gözüküçük, bu güne kadar Türkiye’den CERN’e tedarikçilik yapan 11 firma arasında, tek kadın girişimci olmasının kendileri için ayrıca gurur vesilesi olduğunu belirtti.2023’ kadar tedarikçilik süreci devam edecek6 ay devam eden ilk üretim sürecinden sonra, yaptıkları anlaşmalarla 2023 yılına kadar CERN’e parçaları üretmeye devam edeceklerini kaydeden Zuhal Gözüküçük, “CERN’e tedarikçi olmak Türkiye için de firmamız için de bir prestij. Ayrıca kadın girişimci olarak tedarikçiler arasında yer almaktan dolayı da gurur duyuyorum. İlk üretim yaptığımız 6 aydan sonra karşılıklı görüşmeler sonucu yeni işler aldık, bu ay için de o üretimlerimizi teslim edeceğiz. 2023 yılına kadar da tedarikçi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.Bu güne dek 11 firma CERN için üretim yaptıTürk firmalarının CERN’e tedarikçi olma süreci 2015 yılında kurulan TOBB CERN Sanayi İrtibat Ofisinin kurulmasıyla başladı. Şu ana kadar Türkiye’den CERN’e tedarikçi olan, 5’i İstanbul, 2’si Kocaeli, diğer 3’ü ise Bursa, Ankara ve Kayseri’de üretim yapan 11 firma bulunuyor. Ayrıca, 3 farklı firma daha yakında CERN için üretim yapmaya başlayacak.