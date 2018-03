Kayserili Müteahhitler Hedef Büyüttü

-Haber: Erkinbeğ Uygurtürk-







Kayseri İmar-İnşaat Müteahhitleri Dayanışma Derneği (KAYİMDER) Başkanı Ali Aydın, dernek olarak yaptıkları çalışmalar ve Kayseri’deki müteahhitlik mesleğinin durumu ile ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

Ali Aydın, “İnsanoğlunun doğduğu mekandan ölüp defnedildiği mezara kadar tüm alanlar bir müteahhitlik sektörünün ilgi alanı ise bu sektörde insan yaşamı ile ilgili önemli bir yere sahip olduğu bellidir. Bu sektörün Kayserimiz’de seviye kaybı yaşamaması için insanlarımızın istediği güvenliğe şehrimize yakışır bir seviyede seyretmesini istiyoruz. İnsanımız çok dinamik, çalışkan ve gözükara… Ama kaş yapıyım derken göz çıkaranlarda var. İyi bir şey yapıyım derken zarar verenlerde var. Kayseri’de tek İmar İnşaat Derneği olduğu için insanlarımızı biz bir araya getirdik. Yerel ve genel idarelerimizle bir araya geldik. Bu sektörde yaşanan bir yığın inşaat bölgesi, inşaat süresi ve inşaat sonrası sorunların her birisini sadece derneğimizin değil, aynı zamanda Kayseri ticaret odamızın meslek komitelerinde de konuşulmuş ve belirlenmiş hatta sadece sorun değil, çözüm önerileri de oluşmuş konularımızın bütününü bugüne kadar kamuoyu ile paylaşmaktayız. Çözümü konusunda da iyi niyet göstermekteyiz. Bu sektörde ne bakanımız, ne valimiz ne de belediye başkanımız bir sorun kalsın istemiyor. Herkes sorunların çözümünden yana bu bizim için önemli… Bizde bunu sonuçlandırmak istiyoruz. Çünkü sadece iyi niyet yetmiyor. Bunu sonuca götürmek lazım” dedi.

SORUNLARIMIZIN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Dernek Olarak yaptıkları çalışmalardan da bahseden Ali Aydın, “ 2011’in mart ayında göreve geldik ve hemen mayıs ayında bir toplantı düzenleyerek sorunları ortaya koyup gerekli yerlere bu sorunları ilettik. Bunu birçok platformda dile getirdik. 2012’de değişen kentler yönetmeliğinde Çevre ve Şehircilik Bakanımız Erdoğan Bayraktar’ı da şehrimize davet ederek müteahhitlik mesleğinin geleceği ve aynı zamanda şehrin kimliğini ortaya koyarak bununla ilgili düşüncelerimizi, çözüm önerilerimizi ve neler yapmamız gerektiği konularını aktardık. Sektörü disipline eden, olması gereken, insanımıza gerekli değeri veren, kanunlar ve yönetmelikler hazırlanıp çıkıyor. Bizde bu yeni duruma kendimizi hazırlamamız lazım. Artık müteahhitlik sektöründe müteahhitlik yapan insanlar kayıt altına alınmıştır. Şuanda bu devamda ediyor. Arkasından sınıflandırma olacaktır. Alt yapı, üst yapı, özel bina müteahhiti hatta kentsel dönüşüm ile birlikte kinayeli söylemiyorum yıkım müteahitliği diye bir sınıf ortaya çıkacaktır. Bakanımızın da açıkladığı gibi bu ülkede 21 milyon konutun 7 milyon konutu yıkılacak veya güçlendirme yapılacaktır. Bu 7 milyon konutun yıkılacağı düşüncesi ülkede başlı başına gerçekten ciddi bir bütçe gerektiriyor. Bunu devletin tek başına çözmesi mümkün değil. Bu bizsiz olmaz. Biz şuanda bu ülkede 300 bin gibi bir sayıya ulaşıyor. Şuanda şehrimizde 2 bin kayıtlı müteahhit var. şuanda Almanya’da toplam 2 bin müteahhit var. bu sayı bizim şehrimizde ki müteahhit sayısıyla aynı” diye konuştu.



MÜTEAHHİTLER ODA OLMAK İSTİYOR

Başkan Ali Aydın, Türkiye genelinde binlerce müteahhitin iş yaptığını belirterek, meslek odası kurulması için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Aydın, “ Biz şuanda Kayseri’de İmar ve İnşaatın ve Anadolu ve müteahitleri Derneği’nin de kurucu üyesiyiz. Arkasından biz konfederasyonunda oluşumuna katıldık.

Şuanda muhalefet ve iktidar partilerimizden randevu talep ederek, Genel Başkanımız Tahir Tellioğlu ve Federasyon Başkanımız Rıdvan Köksüzer şuanda Ankara’da randevuları alıp biran önce hem konfederasyonumuzun tanıtımı, gönüllü kuruluşların nereye gittiğini ve değişmekte olduğunu ve ne kadar çözüm önerilerine sahip çıktığını, bir taraftan da oda talebimizi konuşuyoruz. Çünkü bunlar gönüllü kuruluşlar bir noktaya kadar. Oda olduğumuz taktirde sorunları ve çözümleri üzerine daha iyi kafa yormuş olacağız”



Kayseri’deki inşaat sektörünün durumu ile ilgili de açıklamalarda bulunan Ali Aydın, “ Şuanda Kayseri’de inşaat mühendisleri çok vefakar ve cefakar şekilde çalışıyor. Şuanda bin liranın altında dairenin metrekaresin satan arkadaşlarımız %90’larda…

Bu mesleğin niye geri gittiğini, Kayseri uluslar arası ticaret yapan bir şehir olmasına rağmen Kayseri’de ki müteahhitler uluslarası çalışan neredeyse yok. Şehirlerarası çalışan 5-6 arkadaşımız var. Üstelik biz Kayserili müteahhitler olarak 2000 bin gibi bir sayının telaffuz edildiği bu meslek grubunun sadece şehrimizde ve ülkemizde değil, dünyada da iş yapmaları gerekir. Ama bunlar sadece dilek ve temenni yetmiyor. Bunun için mutlaka bir araya gelmek lazım. Hem istihdam alanları oluşturan bir altyapı oluşturmalıyız. Müteahhitlik sektörü şuanda 250 alt sektörü besliyor. Bu sektörün mamülleri de tamamen yerel”



BÜTÜN SİYASİ PARTİLERE EŞİT MESAFEDEYİZ

KAYİMDER Başkanı Ali Aydın, dernek olarak siyasetten uzak olmak için ellerinden geleni yaptıklarını ve bütün siyasi partilere eşit mesafede olduklarını belirterek, “ Deprem bölgesinde yaşıyoruz. Allah akıl-fikir vermiş. Her şey Allah’tan gelir amenna ama bizim öbür tarafa Allah’ın vermiş olduğu aklı doğru kullanmalı ve doğru işler yapmamız gerekir. İşte KAYİMDER bu sorumlulukla hareket etmekte ve kendileri şuanda iletişim halinde olduğu 500’ün üzerinde müteahhit arkadaşımız var. bir çağrı yaptık arkadaşlarımıza ve bizim her siyasi görüşten arkadaşımız var. Biz siyaset kurumu değiliz. Bizim ülkemizde siyaset ülkeyi sevmekle eş anlamlıdır. Ama biz bir meslek kuruluşuyuz. Onun için çok doğal ki bu sektörde faaliyet gösteren tüm görüşteki arkadaşlarımızı kucaklamak durumundayız. Bu bizim görevimizdir. Kimse KAYİMDER için o tarafta veya bu tarafta diyemez. Oda seçimleri var mesela biz diyoruz Kayseri Ticaret Odası’nda ki seçimlerde taraf olmayız. Bizim meslekte her başkan adayına destek verecek arkadaşlar vardır. Bu da çok doğaldır. Buna da saygılıyız çünkü biz kendimizi ticaret odasına göre belirlemiyoruz. Ama ticaret odası da bizim için çok önemli. Çünkü biz orada ki meslek komiteleriyle bir yürütme düşünüyoruz. Oradan fikri anlamda ve işbirliği anlamında çok büyük destek alıyoruz. Oraya hangi arkadaşımız gelirse gelsin biz onunla çalışacağız. Biz bir meslek kuruluşu olarak Kayseri’ye hizmet etmek zorundayız” diye konuştu.

