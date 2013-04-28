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Kayserili Sanayiciler Erciyes Buluşmalarında

Melikşah Üniversitesi’nde Erciyes Buluşmaları 2023 Vizyonu’nda Kayseri Sanayi adlı panelde Kayserili sanayiciler bir araya geldi.

Kayserili Sanayiciler Erciyes Buluşmalarında
Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi konferans salonunda düzenlenen panelde Kayserili iş adamları bir araya geldi ve Kayseri’nin sanayisi hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Panelde konuşmacı olarak KOSGEB Başkan Yardımcısı Selma Tezyetiş, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) 2’inci Başkanı Bekir Sıtkı Şafak ve Şekerbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ramazan Karademir yer aldı.
Panelde bir konuşma yapan KOSGEB Başkan Yardımcısı Selma Tezyetiş, “KOSGEB olarak son 3 yılda çok farklı destek modellerle işletmeciye, sanayiciye destek veriyoruz. Kredi faiz desteği ile Kayseri’de binlerce sanayicimiz toplam 7 milyon lira kredi kullandı. Verdiğimiz bu desteklerle de istihdam sağladık. Kayseri’nin 2023 yılında hedeflenen yere çok daha önce varacağına inanıyorum” ifadelerinde bulundu.
SPK 2’inci Başkanı Bekir Sıtkı Şafak ise, “Son 10 yılda gelişmekte olan ülkelere doğru bir kayma olmuştur. OECD’nin tahminlerine göre Gayri Safi Milli Hasıla oranı 10 yıl içinde yüzde 50 oranına varacaktır. 2023 hedefi dünya ülkeleri arasında ilk 10’da yer almaktır. Bunun için de ciddi sermayeler harcamamız gerekiyor” şeklinde konuştu.
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