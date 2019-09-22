Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayserililer en çok gram altını tercih etti

Kayseri'de vatandaşlar, çeyrek altın fiyatlarındaki yükselişlerin ardından gram altına yöneldi. Sarraf Mustafa Zağlı, ”Bu sene satışların büyük kısmını gram altın oluşturdu” dedi.

Kayserililer en çok gram altını tercih etti

Kayseri'de, yaz sezonunda altın fiyatlarındaki yükselişle beraber, sarraflar en çok gram altın sattı. Kayseri'de sarraflık yapan Mustafa Zağlı, hem gurbetçilerin gelmesi hem de düğün sezonuyla beraber gram altın satışlarının artmasına neden olduğunu kaydetti.

Zağlı, "Gurbetçilerimiz Türkiye’nin harman yerine benzerler ve gurbetçilerimiz geldiği zaman düğün düzen işleri artar ve dolayısıyla da altın satışları artar. Bu sene de çeyrek altından ziyade gram altın çok satıldı. İnsanların alım gücüne göre hitap etmek zorundayız. Bazı vatandaşlarımız gram altından daha küçüğünü bile istiyorlar. İnsanlar bütçelerine göre hareket ediyorlar ama gurbetçiler geldiği zaman ülkemizdeki sektörlerde bir hareketlenme oluyor. Bu sadece altınla kalmıyor elbise satanından tutun da birçok sektöre etkisi oluyor. Gurbetçilerimiz gittiği zaman da işler ağırlaşıyor, altın alımları biraz daha düşüyor. Bu arada da kasabalarımızdan köylerimizden gelen vatandaşlarımız da tarladan elde ettiği birikimini getiriyor ve bahara doğru yapılacak düğünler için altın alıyorlar" ifadelerini kullandı.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerEkonomiGram AltınAltınSarraf
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.