Kayseri'nin 2012 İhracat Rakamları Belli Oldu

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak, ihracat rakamları hakkında bilgi verdi. Boydak, "Öncelikle ihracatçılarımızı 2012 yılında gösterdikleri performanstan dolayı kutluyorum. Burada Odamız kayıtlarına girmeyen ihracatlar da var. Ancak sağlıklı veriler olmadığı için biz onları dikkate almıyoruz. İhracat rakamlarında bir önceki yıla göre yüzde 5'lik bir artış söz konusu. İnşallah bu rakamı daha da yukarılara taşıyacağız. İlk etapta koyduğumuz 2 milyar dolarlık hedefi firmalarımızın gerçekleştirme kabiliyetine sahip olduklarını biliyorum" dedi.

2012 yılı ihracatında ilk üç sırayı Irak, Almanya ve İtalya'nın aldığını belirten Başkan Boydak, ihraç edilen ürünlerin sırası ile demir-çelik-sac-iletken-maden, tekstil ve elektrikli ev aletleri olduğunu, HES Hacılar Elektrik San. ve Tic. A.Ş., Boydak Dış Ticaret A.Ş, ve Boyteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'nin ise ihracatçı firmalar arasında ilk üç sırayı aldığını söyledi.

Boydak, tüm olumsuz şartlara rağmen Kayserili sanayicileri ihracatta göstermiş oldukları gayretlerden dolayı kutladı. Boydak, "Daha 7- 8 yıl önce 200- 250 milyon dolarlık bir ihracattan bahseden bir Kayseri bugün nerede ise ihracatını 8- 9 katına çıkarmıştır. Ben bunun çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Kayserimizde katma değeri çok yükselen bir ihracat trendi var. Bunu da çok önemsiyoruz" diye konuştu.