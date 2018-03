“Kayseri’nin ihracat hedefi 5 milyar dolar”

Kayseri Ticaret Odası yönetimine geldikleri günden bu yana üyelerin menfaatlerini gözettiklerini ve Kayseri’nin ekonomi başta olmak üzere her alanda gelişmesi için çaba gösterdiklerini belirten Başkan Hiçyılmaz, “Kayseri 5 milyar dolar ihracat yapabilecek kapasiteye sahiptir. Bu rakama kısa sürede ulaşabilmesi için el ele vererek şehrimiz için çalışmalıyız. Biz de hazırladığımız projelerle ihracatımızın artmasına katkı sağlayacağız. 4 buçuk yıldır sürdürdüğümüz faaliyetlerimiz ve üyelerimize sunduğumuz hizmetlerimiz ile Kayseri Ticaret Odası’nda ‘Büyük Değişimi’ sağladık. Bundan sonraki süreçte ise hazırladığımız projelerimizle büyük değişimin devam etmesi için gayret göstereceğiz” dedi.



Kayseri’nin söz konusu hedefe ulaşabilmesi için mobilya sektöründeki ihracatı en az on katı artırması ve elektrikli ev aletleri, tekstil ve madencilik başta olmak üzere diğer sektörlerde de atılım yapması gerektiğini kaydeden Hiçyılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Kayseri’nin ihracat hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için yurtdışı temsilcilikler aracılığıyla, ihracat yapan veya yapmayı düşünen üyelere hizmet sunmayı planlamaktayız. Üyelerimizin ticari risklerini azaltabilecekleri ve aynı zamanda ihraç edilebilecek ürünlerle ilgili taleplere doğrudan ulaşılabilecekleri bir yapı hazırlamayı amaçlamaktayız.”



Oda üyelerinin fuarlara katılımını desteklemeyi sürdüreceklerini belirten Hiçyılmaz, “Yeni bir uygulamayı başlatarak, önümüzdeki 4 yıllık dönemde her bir üyemizin bir sefer yurt dışı fuar ziyaretinde uçak bileti masrafının yarısını karşılamaya başladık. Yurt içi fuar ziyaretlerinde de her bir üyemizin yılda iki kez uçak bileti masrafının tamamını ödemekteyiz. Bu hizmetlerimiz şehrimizin ihracatının gelişmesi için atılan adımlardır” diye konuştu.



Hazırladıkları diğer projelerin de ihracatın artırılması noktasında önem arz ettiğini belirten Başkan Hiçyılmaz, “Şehrimize hizmet etmekten ve üyelerimizin dertleri ile dertlenerek, sorunlarına çare aramaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Yaptığımız tüm işler, Kayseri’nin gelişiminin hızlanması içindir” ifadelerini kullandı.