Kayseri'nin İhracatı Artıyor

İhracat rakamları hakkında bilgi veren Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak, “Ekim ayı ihracatımız bir önceki aya göre yaklaşık olarak aynı. Üyelerimiz tarafından Ekim 2012’de 109 ülke ve 3 serbest bölgeye 135 milyon dolar mertebesinde ihracat gerçekleştirilmiştir. Ancak yıllık bazda baktığımız zaman ihracatımızın yüzde 5 oranında artarak 1 milyar 305,6 milyon dolar seviyesine geldiğini görmekteyiz.” diye konuştu.

İhracatta ilk sırayı her zaman olduğu gibi Irak’ın aldığını, ardından Almanya ve İtalya’nın geldiğini belirten Başkan Boydak, en çok ihraç edilen ürünlerin sırası ile Demir, Çelik, Sac, İletken, Maden, Elektrikli Ev Aletleri ve Tekstil olduğunu, HES Hacılar San. ve Tic. A.Ş., Boydak Dış Ticaret A.Ş., ve Boyteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.’nin ise ihracatçı firmalar arasında ilk üç sırayı aldığını açıkladı.

Yılın bitmesine az bir zaman kaldığını belirten Başkan Boydak, “Yine 1,5 milyar doları aştığımız bir yıl olacak ama inşallah 1 milyar 600 milyon doların üzerine çıkarız diye temennimiz var. Aslında daha fazla büyüyeceğimiz bir yıl olmasını diliyorduk ancak özellikle dış ilişkilerde oluşan gerginlikler, yakın komşularımız ile son dönemde yaşadığımız problemlerin ihracatımıza ve ekonomik hayatımıza olumsuz etki sağladığını da belirtmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.