Kayseri’nin ihracatı arttı

Kayseri’nin ihracat rakamlarının artmaya devam ettiğini belirten KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Kayserimizin Ekim ayı ihracatı TİM verilerine göre bir önceki aya oranla yüzde 38,7’lik artışla 161,7 milyon dolar oldu. Bu verilere ihraç kayıtlı satışlarımız ve Kayseri Serbest Bölge’den yapılan ihracatları da eklediğimizde, Ekim ayı ihracatımız toplamda 208,2 milyon dolar olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu rakamın ülkemiz ihracatının yüzde 19,4 artışının üzerinde olması bizleri sevindirmiştir. Bu başarıyı gösteren sanayici, ihracatçı ve çalışanlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Başkan Büyüksimitci, Kayseri’nin ilk 10 aylık ihracatında ilk üç sırayı Irak, Almanya ve İtalya’nın aldığını, ihraç edilen ürünlerde ise, ilk üç sırada mobilya, tekstil, demir ve demir dışı metallerin geldiğini söyledi.

İhracattaki artışın Türkiye’nin ekonomik büyümesine ve kalkınmasına etki ettiğini ifade eden Başkan Büyüksimitci, “İhracata dayalı büyüme politikaları ile kalıcı bir ekonomik büyümenin sağlanabilmesi için, teknolojimizi yenileyerek, inovasyona ağırlık vermeliyiz. Katma değeri daha yüksek ürünler ürütmeliyiz. Risk alarak yeni yatırımlara yönelmeliyiz. İmalat sanayisinin yüksek katma değer yaratan sektörlerine daha çok önem vererek, ekonomik büyümenin ve kalkınmanın artacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Kurum Haberi

