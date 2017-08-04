Kayseri’nin ihracatında rekor artış

Kayseri’nin ihracat rakamlarında iyi bir ivme yakaladıklarını açıklayan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Temmuz ayında ülkemizin ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,2 artarken, Kayserimizin ihracatı TİM verilerine göre yüzde 26,15’lık artışla 126,3 milyon dolar olmuştur. Bu veriler içerisinde yer almayan ihraç kayıtlı satışlarımız ve Kayseri Serbest Bölge’den yurtdışına yapılan ihracatlar dikkate alındığında yüzde 27,3 artışla, Temmuz ayı ihracatımız 168,7 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ülke ve şehrimiz açısından son derece önemli olduğuna inandığımız bu artış ivmesini koruyarak, geçen yılki kayıplarımızı hızla telefi edeceğiz” dedi.

İhracattaki artışın hem büyüme rakamlarına yansıyacağını, hem de 15 Temmuz ihanetinin hasarlarını hızla ortadan kaldıracağını açıklayan Başkan Büyüksimitci, bu rakamların aynı zamanda Türkiye düşmanlarına en güzel cevap olduğunu vurguladı.

Başkan Büyüksimitci, Kayseri’nin ilk 7 aylık ihracatında ilk üç sırayı Irak, Almanya ve ABD’nin aldığını, ihraç edilen ürünlerde ise, ilk üç sırada mobilya, tekstil, demir ve demir dışı metallerin geldiğini söyledi.

Kayseri Sanayi Odası olarak şehrin ve bölgenin ihracatına katkı sağlamak amacı ile bir takım çalışmalar yürüttüklerini açıklayan Başkan Büyüksimitci, “Sanayicilerimize bir taraftan geçen yılın kayıplarını telafi etmelerine destek verirken diğer taraftan da onları geleceğe hazırlama çabası içerisindeyiz. Ben inanıyorum ki şehrimizdeki Ar-Ge merkezlerinin sayısını artırarak üyelerimizin hem inovatif ve katma değeri yüksek ürünler ürütmelerine, hem de 4. sanayi devrimine hazırlanmalarına katkı sağlamış olacağız. Dolayısı ile bu durum ihracatımıza artı olarak yansıyacaktır. Ben şehrimizin ve ülkemizin kalkınması adına var gücü ile çalışan tüm sanayicilerimizi ve ihracatçılarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.