Kayseri’nin önde gelen projelerine İzocam imzası

Kayseri’de Demsaç Çatı Kaplama A. Ş. Postgil İnş. Tic. A.Ş. ve Zorlu Isı İzo. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. bayileri ile hizmet veren, Türkiye’de yalıtım sektörünün öncü markalarından İzocam; Kayseri’nin örnek projeleri için tedarik ettiği ürünlerle, bu projelerde ısı ve ses yalıtımı ile yangın güvenliğinin gerçekleşmesini sağladı.

Zeminden çatıya, tesisattan ara bölmelere kadar her uygulama alanı için nitelikli yalıtım malzemeleri üreten İzocam, bir konuta içeriden uygulanabilecek yalıtımdan, sanayi yapılarına, okul ve hastanelere kadar her türlü binanın yalıtım ihtiyacına yanıt veriyor. Türkiye’de ve dünyada yalıtım sektöründe yedi farklı ürünü aynı çatı altında üretebilen tek şirket konumunda olan İzocam, bu uzmanlığı sayesinde Kayseri’nin önde gelen inşaat projelerinin tercih edilen markası oldu.

Kayseri Şehir Hastanesi, Forum AVM, Adalet Sarayı, Gaz Dağıtım İdare Binası, Erkara Otel İnşaatı, İncesu Toki Şantiyesi, Kayseri Ticaret Odası Yeni Hizmet Binası, TOBB İlköğretim ve Anaokulu gibi Kayseri’nin önde gelen bina projelerinde; her bir projede farklı bir yalıtım çözümü ile tercih edilmesi kaydıyla; temel yalıtımdan, çatı yalıtımına, ara bölmelerden, dış cephe ve tesisat yalıtımına kadar farklı yalıtım uygulamalarında İzocam ürünleri kullanıldı. Ürün kalitesi, standartlara uygunluk ve zamanında sevkiyat avantajları nedeni ile tercih edilen İzocam markası, Kayseri’deki yeni inşaat projelerinde ‘tercih edilen marka’ olma iddiasını koruyor.

Kayseri İzocam’la yalıtılıyor

Kayseri Şehir Hastanesi- 500.000 m²’lik alana sahip projede 300.000 m²’lik temel yalıtım, perde ve teras ısı yalıtımı ile ilgili İzocam Foamboard XPS Levha ürünü kullanıldı.

Kayseri Forum AVM - 150.000m²’lik projede, 30.000 m² yalıtım malzemesi kullanıldı ve yangın, HVAC (ısıtma, soğutma ve iklimlendirme) ile tesisat yalıtımı gerçekleştirildi. İzocam Alüminyum Folyo Kaplı Taşyünü Prefabrik Boru, İzocamflex Levha ve İzocamflex Prefabrik Borunun kullanıldığı projede, İzocam tarafından tesisat hatlarında yalıtım kalınlığı hesabının yanı sıra doğru ürün kullanımı konusunda da danışmalık desteği verildi.

Kayseri Adalet Sarayı - 57.000 m²’lik alana sahip projede 12.000 m² HVAC (ısıtma, soğutma ve iklimlendirme) ve tesisat yalıtımı gerçekleştirildi. İzocamflex Levha ve İzocamflex Prefabrik Boru ürünlerinin kullanıldığı projede İzocam, doğru ürün kullanımı konusunda da danışmanlık hizmeti verdi. Kurum Haberi