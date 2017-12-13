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KAYSERİ’NİN TARIM VE HAYVANCILIKTA MODEL PROJESİ 

Çiftçi Eğitim Merkezi ve Besi Çiftliği açılıyor

KAYSERİ’NİN TARIM VE HAYVANCILIKTA MODEL PROJESİ 

Kayseri Şeker’in Büyükşehir Belediyesi ile ortak projesi olan ve 2017 yılı nisan ayında yapımına başlanan Pınarbaşı-Pazarören Çiftçi Eğitim Merkezi ve Besi Çiftliği 16 Aralık’ta açılıyor.



İçindeki makine ekipmanları ve hayvan yatırımlarıyla yaklaşık 15 milyon liraya mal olan, Kayseri’nin tarım ve hayvancılıktaki model projesi Pınarbaşı-Pazarören Çiftçi Eğitim Merkezi ve Besi Çiftliği 16 Aralık cumartesi saat 12.00’de resmen açılacak.



Pınarbaşı İlçesi Pazarören-Tokmak Mahallesi sınırlarında Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait 1.166 dekar alanda yapımına başlanan Çiftçi Eğitim Merkezi ve Besi Çiftliğinin bölgedeki tarım ve hayvancılığın gelişimi yanında istihdama da katkı sağlaması bekleniyor.






Kayseri Gündem 
 

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