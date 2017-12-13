KAYSERİ’NİN TARIM VE HAYVANCILIKTA MODEL PROJESİ 

Kayseri Şeker’in Büyükşehir Belediyesi ile ortak projesi olan ve 2017 yılı nisan ayında yapımına başlanan Pınarbaşı-Pazarören Çiftçi Eğitim Merkezi ve Besi Çiftliği 16 Aralık’ta açılıyor.







İçindeki makine ekipmanları ve hayvan yatırımlarıyla yaklaşık 15 milyon liraya mal olan, Kayseri’nin tarım ve hayvancılıktaki model projesi Pınarbaşı-Pazarören Çiftçi Eğitim Merkezi ve Besi Çiftliği 16 Aralık cumartesi saat 12.00’de resmen açılacak.







Pınarbaşı İlçesi Pazarören-Tokmak Mahallesi sınırlarında Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait 1.166 dekar alanda yapımına başlanan Çiftçi Eğitim Merkezi ve Besi Çiftliğinin bölgedeki tarım ve hayvancılığın gelişimi yanında istihdama da katkı sağlaması bekleniyor.













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