Kayseri’nin yarım asırlık ekonomi çınarı: Saray Halı

1960-70’li yıllarda işsizlik nedeniyle bölge insanı genellikle inşaat işlerinde çalışmak için gurbete gidiyordu. İnsanlar doğdukları yerde doymalı ve kendi topraklarında geçimlerini sağlayabilmeli düşüncesiyle 1972 yılında kurularak faaliyete geçen Saray Halı, yaklaşık 1500 kişiyi istihdam ederek ilçe ölçeğinde büyük bir ekonomik güç ve potansiyele dönüştü. Bölgedeki işsizliği ve göçü önleyerek Develi’yi Kayseri'nin göç vermeyen yegane ilçesi olma özelliğini korumasına vesile oldu.



Sürekli gelişim ilkesiyle her geçen gün kendisini yenileyip, sektöründe lider konumunda olmayı sürdüren ve 50’yi aşkın ülkeye de ihracat yapan, ülke genelinde binin üzerinde satış bayisi ile vizyonunu dünya şirketi olarak belirleyen, “Saray Halı” ve “Saray Çiftliği” ile “Marka değerine paha biçilemeyen Saray Halı” bir Dünya Markası olmayı başardı.



Gerçekleştirdiği büyük atılımlar sonucunda üretim kapasitesi, ürün çeşitliliği, yaptığı ihracat ve teknolojik üstünlükleriyle tekstil sektöründe Türkiye’de ve dünyada takip edilen lider kuruluş haline geldi. Ama hiçbir zaman Anadolu Kuruluşunun özünde olan mütevaziliğini kaybetmeyen bir Saray Halı bölge ve ülke ekonomisine sağladığı katkı yanında her türlü sosyal ve kültürel etkinlikte öncülüğü, büyük bir aile olma kavramını yaygınlaştırması yanında başarılı yönetim anlayışı sayesinde nice gençlerin yuva kurmasına, nice gençlerin eğitimde, sporda, iş hayatında hayallerini süslemesine vesile olan Dünya markası Saray Halı sektöründeki gelişmeleri yakından takip eden ve hep bir adım önde olan Saray Halı, Kayseri, Develi, Yahyalı, Yeşilhisar, Pınarbaşı ve Sivas’ın Yıldızeli’ne kadar on bin kişiye ekmek kapısı oldu. Bu sayede binlerce çalışan, çoluk çocuğunu okuttu meslek sahibi yaptı. Kendisi emekli oldu. Bölge esnafını, nakliyecisini, şoförünü, çiftçisini kalkındırdı.



Ülkemizde kişi başına düşen et tüketiminin düşük olması, hayvan sayısının giderek azalması, sanayicilerin et ve süt hammaddesi bulmakta zorlanmaları ve modern çiftlik sayısının son derece az olması, Saray Halı yöneticilerinin dikkatlerinin tarım ve hayvancılık alanına yönelmesine vesile oldu.



Saray Halı, makine halısı alanındaki çalışmaları yanı sıra 1998 yılında Türkiye’nin en büyük entegre tarım ve hayvancılık işletmelerini de bünyesinde oluşturdu. Bu sayede hem 2.500 kişiye istihdam sağlandı hem de Saray Çiftliği öncülüğünde bölgede herkes kendi işini kurup, Kayseri’nin, et ve süt hayvancılığının yapıldığı bir bölge haline gelmesine katkı sağlamaya başladı.



Büyük yatırımcıların hep uzak durduğu yıllarca üretim ve yatırım alanı olarak görülmeyen hayvancılığa Saray Halı gibi büyüklerin de ilgisi sayesinde pazardaki büyük boşluk doldurulmaya başlandı.



Bu sayede, ülkemiz hayvancılığının belki de son yılların en gözde sektörlerinden biri haline gelen Saray Çiftliği, gıda ve hayvancılık alanında entegrasyonunu da kısa sürede tamamlayıp, “Saray Çiftliği” markasını ulusal pazarlar ve büyük zincir marketlerde buluşturmaya başladı.



Develi, Yeşilhisar ve Adana’da Türkiye'nin en modern büyükbaş hayvan çiftliklerini kurmak suretiyle hayvancılık alanında 40 bin büyükbaş hayvan sürüsü ve günlük süt üretimi 60 ton dolayına ulaşan “Saray Tarım Ve Hayvancılık İşletmeleri” et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, süt verimliliği, sütün kalitesinin artırılması, sürü yönetimi yanında damızlık sığır yetiştiriciliği konusunda öncü oldu. Aynı zamanda günde 200 büyükbaş, 300 de küçükbaş hayvanın kesimi yapılabildiği, Kesilen hayvanların etleri en modern soğutma tekniğine sahip bin 800 metrekarelik soğuk hava depolarında muhafaza edildiği Saray Çiftliği Kesimhanesini kurdu.



Bölgedeki çiftçiler için damızlık hayvanlar vererek örnek ahırlar kurdu. Bu şekilde 10 ile 200 hayvandan oluşan damızlık çiftlikler meydana getirdi. Bu çiftliklerin para kazandığını görenler, Kayseri bölgesinde toprakların verimsiz olduğunu düşünenler daha sonra bu topraklarda yeni çiftlikler ve alternatif ürünler ekmeye başladı. Kayseri'de ilk defa mısır, bu çabalar sonucunda ekildi.



Kurmuş olduğu işletmeler sayesinde Kayseri ve çevresindeki İllere örnek olmak isterken tüm ülkeye ve hatta yurt dışında birçok ülkeye de örnek oldu. AB'den yetkililer ziyarete gelip Saray işletmeleriyle ilgili olarak sürekli takdirlerini ilettiler.

Yıllarca birçok araştırmacı ve yatırımcı yanı sıra devlet adamının, Saray Halı ve Saray Çiftliği tesislerinde inceleme yapması ve ağırlanmasına sağladığı katkı yanında Kars, Orta Anadolu, Ege Bölgesi ve Trakya gibi bölgelerden hayvan alıp İlk önceleri 250-300 kg'da kesime giden hayvanların kesim ağırlıklarını 600-650 kg'lara çıkarmayı başardı. Besicilerin ufku açıldı. Böylece Türkiye’nin her bölgesine de ayrıca maddi katkı sağladı.



Sağlık, ağaçlandırma, çevre duyarlılığı, eğitim, çalışanlarının çocuklarına sağladığı burslar, sosyal ve kültürel alanlarda bölgede örnek hizmetleri yanı sıra sosyal sorumluluğu ön plana çıkartarak bölgede yaptırdığı okullar, öğrenci yurtları ve eğitim kurumları ile de öne çıkan Saray Halı, nakliyecisinden, sanayicisine, besicisinden, çiftçisine, eğitimcisinden, idarecisine varıncaya kadar herkesin ilk kapısını çaldığı kurum olan Saray Halı.



Saray Halı, Türkiye ve hatta dünya piyasalarını sarsan ekonomik kriz dolayısıyla işçi çıkarmadı. Ancak ticaretin sanal mal ile yapılmaya başlanması ve ekonomik krizlerin global bir hal alması sonucunda aldığı bazı ekonomik tedbirler nedeniyle bir kısım çalışanlarını koruma ve kollamada zorluklar yaşamışsa da neticede Türkiye’de 500 büyük sanayi kuruluşu arasında ilk 50 içerisinde yer alan, yıllarca Kayseri’nin öncü sanayi kuruluşu olarak iftiharla anılan ve 47 yıl sonra mali darboğaz yaşayan şirketler arasında yer alan, “Yarım asırlık Saray Halı” hala bilinirlik ve tanınırlıkta ilk sırada yerini muhafaza etmektedir.



Saray Halının küllerinden yeniden toparlanıp doğması, bölgemize ve ülkemize yeniden meşale olması, eski günlerine dönmesi dilek ve temennilerimle.