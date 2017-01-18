Kayseri’nin yüzde 95’i doğalgaza kavuştu Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, Kayseri’de 2016 yılı sonu itibarıyla 445 bin 474 adet konuttan 423 bin 964 adetine doğal gaz sağlandığını dolayısıyla yüzde 95’lik bir dilime ulaşıldığını söyledi.

Kayserigaz yetkilileri toplantı düzenleyerek basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantının konusunu 2016 yılı içinde gerçekleştirilen faaliyetler ve bu faaliyetlerin rakamsal verilerini kapsayan genel değerlendirme ile 2017 yılı planları oluşturdu.

Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, kentimiz genelinde 2015 yılında 600 kilometrelik yatırımın 2016 yılında 650 kilometreye çıktığını belirtti.

3 bin 750 kilometrelik hat döşendi

Genel Müdür Hasan Yasir Bora Kayserigaz’ın il genelinde ve ilçelerde yaptığı faaliyetlerini geniş kapsamlı olarak anlatırken, Kayseri’de doğalgazsız ev kalmaması için planlı ve titiz bir şekilde çalıştıklarını, bugüne kadar yapılan yatırımların neticesinde toplam 3 bin 750 kilometre uzunluğunda hat oluşturulduğunu söyledi. Develi İlçesi’nden sonra Bünyan İlçesi’nde de alt yapı çalışmalarının tamamlanarak ilçenin doğal gaz arzının sağlandığını dile getiren Bora, Talas’ın doğalgaza en hızlı geçen ilçe olduğunu aktardı.

Bora, 2016 yılı itibarıyla Kayseri’de doğalgaz abone sayısında 495 bin BBS (Bağımsız Birim Sayısı)’na ulaşıldığını ve 2016 yılı boyunca 27 bin BBS yeni abone kaydı yapıldığını açıkladı.

Müşteri memnuniyeti yüzde 95’e ulaştı

Kayserigaz çalışmalarında enerji, insan, ekonomi, sosyal sorumluluk temellerinde inşa ettiği çalışmalarının sonucu olarak, artan abone sayısına karşın müşteri memnuniyet oranlarında da yüzde 95’leri aşan başarıya ulaştıklarını dile getiren Bora şunları söyledi:

“Kayseri’de 2016 yılı doğalgaz tüketimi, konutlarda 335 milyon olarak gerçekleşti . Toplamda ise 583 milyon sm3 tüketim yapıldı. Kayserigaz Acil 187 hattına 2016 yılı boyunca 14 binin üzerinde ihbar geldi ve bu ihbarlara 12 dk gibi kısa bir zamanda ulaşıldı. Yine 2016 yılı içinde yaklaşık 290 bin adet sayaç okunduğunu, bu okumalar için kat edilen yolun ekvatorun çevresini 2,5 defa yürümeye denk geldi. Bu amaçla, Kayserigaz yıl içinde, Kayserigaz kampüs alanı içinde, okullarda, alışveriş merkezlerinde, gerçekleştirilen Dolgi Çocuk Tiyatrosu ile 3000 çocuğa çevrenin korunması, enerji tasarrufu ve kurumsal vatandaş olma temalı tiyatro gösterimi gerçekleştirildi. Bünyan İlçesi’nde çocuklarla birlikte fidan dikimi yapıldı. Şirket olarak çevrenin korunması ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarına yön veriyoruz. Bu kapsamda CNG’li araçları tercih ederek sektöre rol model olacak uygulamaları hayata geçirmeye gayret ediyoruz. “

Kayserigaz, Kurumsal Karne (BSC) ile şirketin performansını, şirketin vizyonu ve stratejileri ile ölçmeyi öneren bir uygulamayı kullandıklarını, temelde finansal, müşteri, süreç, öğrenme ve gelişim olarak dört perspektifte ele alınarak beş puan üzerinden değerlendirildiğini belirten Bora, 2016 yılı içinde Kayserigaz’ın kurum karnesinin beklenenin üzerinde gerçekleştiğini söyleyen Genel Müdür Bora, “Yoğun bir çalışma dönemiyle geçen 2016 yılının ardından 2017 yılında da faaliyetlerinin artarak devam edeceğini ve planlamaların son aşamaya geldiğini belirtti.

Hava kirliliğinin önlemesinde doğalgaz tercih edilmeli

Doğalgazın şehrin hava kirliliğinin azalmasında önemli rol oynadığının altını çizen Hasan Yasir Bora, 2016 yılının 17 Aralık tarihinde Kayseri'de hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğünü ve o gün 3 milyon 250 bin metreküp doğalgaz kullanıldığını açıkladı.

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ









