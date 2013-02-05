Kayseri'ye 1 Milyarlık Mobilya Kent Projesi

Kocasinan Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden Başkan Bekir Yıldız yönetiminde toplanarak gündemindeki konuları görüşüp karara bağladı.

Başkan Bekir Yıldız, 19 ana 1 ek gündem maddesiyle toplanan Kocasinan Belediye Meclisi'nin 2013 Mali Yılında zabıta personeline 301 lira fazla çalışma ücreti ödemeye, Kayseri Spor etkinlikleri A.Ş'deki sermaye artışına 55 bin lirayla katılmaya ve belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 4 araç almaya oybirliğiyle karar verdiğini söyledi.

Mobilya Kenti yaptıran Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanlığıyla protokol imzalanması için imza yetkisi istediklerini vurgulayan Başkan Bekir Yıldız," Mobilya Kent ve Mobitek Kayseri için Erciyes'ten sonraki ikinci önemli projedir. Bir milyon metrekarelik arazide kurulan bin esnafın çalışacağı Mobilya Kentle merkezindeki Mobitek için AB'den kredi sağlandı. Bu parayla esnafa ortak kullanacağı makinalar alınacak. Projenin şehrimize eski parayla bir katrilyon lira yatırım boyutu olacak. Mobilyanın yan hizmetini veren esnaflar da kooperatife üye oldu. Mobilyakent’in bir an önce tamamlanması için Büyükşehir ve Kocasinan Belediyesi, Toki, Kaski, Elektrik Şirketi, Telekom, Kaygaz, süratle çalışıyor. Belediyeler olarak yollarını yapalım istiyoruz. Büyükşehir 30 metreden geniş Kocasinan 30 metreden dar yol ve kaldırımları yapacak. Orada araçlarımız çalışıyor" dedi.

Mobilya Kent'in inşaatına başlayan Toki'nin çok hızlı çalıştığını vurgulayan Başkan Bekir Yıldız," Toki Ekimde 500, gelecek ekimde kalan 500 işyerini teslim edecek. Projenin biran önce tamamlanması için gayret ediyoruz. Biz kooperatiften katkı bekledik. Esnafın da elinde bu kadar para yok. Biz esnafın kısmi taahhütte bulunmasını istedik. Mobilya esnafı taşındığında burası Türkiye'nin mobilya merkezi olacak” şeklinde konuştu.