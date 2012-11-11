Kayseri'ye “Mobilyakent“ Kuruluyor

TOKİ Başkan Yardımcısı Orhan Yüce, temel atma töreninde yaptığı konuşmada,"mobilyakent" projesi kapsamında 688 iş yeri ve 2 caminin temelini atacaklarını belirtti.



Projenin 20 Haziran'da 114 milyon 938 bin liraya ihale edildiğini anımsatan Yüce, inşaatın en kısa sürede tamamlanarak mobilya sektörüne kazandırılacağını kaydetti.

Yüce, konuşmasına şöyle devam etti:



"Geçtiğimiz yıl Van Erçiş'te meydana gelen deprem felaketinin ardından yapılan 15 bin 341 konutu 23 Ekim'de sahiplerine teslim ettik. 2003 yılından bugüne kadar 81 ilde 2 bin 470 şantiyede yaklaşık 560 bin konut yapıldı. Konutlarımızın yüzde 85'i sosyal nitelikli olup, yüzde 15'i de bu sosyal konutlara gelir getirici niteliktedir. 2023 yılına kadar hedefimiz bir milyon konuta ulaşmaktır. TOKİ bugüne kadar Türkiye genelinde 48 milyar liralık yatırım gerçekleştirmiştir."



-"20 mobilya markasının 13'ü Kayseri'de"-

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise, Kayseri sanayisinin lokomotifinin mobilya sektörü olduğunu vurguladı.



Kayseri'de belediye başkanlarının kentin gelişmesinde, büyümesinde ve ticaretin atak yapmasında doğru bir iş yaparak sanayi bölgeleri ve siteler oluşturduklarını dile getiren Özhaseki, şunları kaydetti:



"Kanepeyi kim buldu, kim icat etti bilmiyorum ama kanepe gibi bir ürün Kayseri'de adeta lokomotif oldu. Avrupa Birliği üyeleri Kayseri'nin yapmış olduğu bu atağı 'kanepe devrimi' diye adlandırıyor. Bugün ülkemizde 20 civarında mobilya markası var. Bunun 13'ü Kayseri'de. Bundan iftihar ediyoruz. Kayseri'nin dışarı satmış olduğu ürünlerin büyük bir bölümü de mobilya sektöründen. Mobilya sektöründe adı geçen bir çok şehri geride bıraktık. Şimdi de burada yapılacak siteyle ümit ediyorum ki çevremizdeki bütün şehirlerdeki insanlar oğlunu veya kızını evermek istediklerinde mutlaka buraya uğrayacaklar ve buradan bir şey almanın yoluna bakacaklar. Ev için ne lazımsa hepsini bu site içinde bulacaklar."



Özhaseki, "mobilyakent" projesine 750 bin metrekare arazi verdiklerini ifade ederek, "Aslında buraya yapılabilecek konutları hesaplasaydık, arsayı vermiş olduğumuz bedelin 10 mislinden fazlasını alırdık. Ama Bizim gözümüz parada değil. Önemli olan Kayseri'nin lokomotifi olan mobilya sektörünü oluşturan hemşehrilerimizin, işlerini iyi yapmaları, sektöre öncülük edip Kayseri'yi merkez haline getirmelerini sağlamaktır" diye konuştu.



-"300 milyon lira yatırım yapılacak"-



Erciyes Küçük Sanayi Sitesi ve Mobilyacılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Çevrim de, mobilya sektörünün Kayseri sanayisindeki yerinin tartışılamayacağını söyledi.



Gelişen ve değişen dünya ticaretinde artık birlikte hareket etmek gerekliliğinden yola çıkarak "mobilyakent" projesini geliştirdiklerini ve hayata geçirdiklerini belirten Çevrim, projenin başarısında en büyük payın "birliktelik" olduğunu kaydetti.



Çevrim, proje çerçevesinde 300 milyon lirayı aşan bir yatırım yapılacak olmasına rağmen devlet teşviklerinden yararlanamadıklarını kaydederek, "Kayseri'ye son yılların en büyük özel sektör yatırımını gerçekleştiriyoruz. Bu kadar büyük bir yatırıma devletimiz tarafından mutlaka teşvik verilmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.



Çevrim, konuşmasının ardından TOKİ Başkan Yardımcısı Orhan Yüce, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız'a katkılarından dolayı plaket verdi.

Törenin ardından "mobilyakent"in temeli atıldı.



-Birinci etap 750 günde tamamlanacak-



Kayseri Şeker Fabrikası ve Kuzey Çevre Yolu arasındaki arsada inşa edilecek



"mobilyakent"in, yaklaşık 425 bin metrekare kapalı alana sahip olması planlanıyor.



Proje kapsamında, farklı tiplerde 688 işyeri ve 2 cami inşa edilecek. Muhtelif büyüklükteki işyerlerinin en küçüğü 92, en büyüğü bin 847 metrekare olacak.



İşyerleri "Zemin+asma tavan" şeklinde tasarlandı. Prefabrik nitelikte olacak işyerlerinden 16'sı betonarme inşa edilecek.



114 milyon 938 bin lira ihale bedeli bulunan birinci etabın 750 günde tamamlanması öngörülüyor.

