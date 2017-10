Kayseri’yi et merkezi yapacağız

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik Macaristan ziyaretinin ikinci gününde özellikle Beydeğirmeni Besi Bölgesi ve diğer hayvancılıkla ilgili projeler için önemli temaslarda bulundu.





Başkan Çelik, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Levente Magyar ile görüşmesinden sonra Macaristan Tarım Bakanı Yardımcısı Dr. Istvan Nagy, ile de bir araya geldi. Bakanlık binasındaki görüşmeye, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss'in yanı sıra Macaristan'ın Kayseri Fahri Konsolosu Osman Şahbaz da katıldı.







Tarım Bakanı Yardımcısı Dr. Istvan Nagy ile çok verimli bir görüşme yapan Başkan Mustafa Çelik, ziyaret sonrası Bakan Yardımcısı’nın tavsiyesi üzerine bir besi çitliğinde incelemelerde bulundu.

Miskolc Şehri’ndeki besi çitliğini Macaristan’ın Kayseri Fahri Konsolosu ve Türk Macar İş Konseyi Başkanı Osman Şahbaz ile birlikte gezen Başkan Çelik, Kayseri’yi besicilikte önemli bir merkez haline getirmek istediklerini söyledi.

Dünyada hangi ülkelerde hangi teknolojiler varsa ve hangi cins ırklar yetişiyorsa bunları görmek ve Kayseri’ye getirmek istediklerini dile getiren Başkan Çelik, “Kardeş şehrimiz olan Miskolc’da yarı açık bir işletmeyi ziyaret ettik. 2 bin metrekarelik alanda 350 baş hayvan var. Bu ırkların tamamı Kayseri şartlarında yetişebilecek hayvanlar. Kayseri’de besicilerimizin bu tarz işletmeler yapabilmesi için öncelikle arazi bulunması gerekiyordu. Beydeğirmeni’ni besi bölgesi ilan ederek gerekli alt yapıyı sağlıyoruz. Modern ve düzenli besi ahırları yapılmasına imkan sağlayacağız. Yeni teknolojilerin üreticiler tarafından daha iyi anlaşılması için geziler düzenleyip bilgiyi ve teknolojiyi transfer edeceğiz. Kayseri’yi Türkiye’nin besi bölgesi haline getirmek, et ve et ürünleri konusunda da ülkemizin en önemli merkezi yapmak istiyoruz” dedi.





Türk Macar İş Konseyi Başkanı Osman Şahbaz da Macaristan’da Kayseri ve Türkiye denince tüm kapıların açıldığını ifade ederek Kayseri ve Türkiye’nin gücünün göstergesi olduğunu belirtti.

Çiftlikteki üretimle ilgili de bilgiler alan Başkan Mustafa Çelik, hayvanlara verilen 8 çeşit yem bitkisinin çiftlik içinde üretiliyor olmasının ve besi alanlarının çok temiz bulunmasının önemine de dikkat çekti.

Kurum Haberi