KAYSİAD'da İbrahim Yılmaz Güven Tazeledi

Kayseri Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (KAYSİAD) geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulunda yönetim listesi şu şekilde oluştu:
Yönetim Kurulu: İbrahim Yılmaz, Soner Türküm, İ.Cengiz Bıçakçıoğlu, Kemal Topsakal, Mevlüt Yapar, Recep Tiritoğlu, Kemal Nakipoğlu, Ersoy Daşdan, A. Erdal İndap
Yüksek İstişare Kurulu: Akın Bayrak, Halit Özkaya, İdris Demirel, Sami Yangın, Mehmet Sağıroğlu, M. İrfan Başyazıcıoğlu, Mustafa Akkaş, Yılmaz Dost
Disiplin Kurulu: Erol Sırıklı, Ferhat Seyhan, İbrahim Samancı, Mustafa Uzandaç, Mustafa Yurduşen
Denetim Kurulu: Murat Çolak, Murat Kantarcı, Mustafa Deveci
İHA