KAYSO Azeri ve Rus Misafirleri ağırladı

Azerbaycan ve Rusya ile Türkiye arasındaki kültürel, turizm ve sanayi alanlarında işbirliğini daha da geliştirmek üzere çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini aktaran misafirler, bu kapsamda Kayseri Sanayi Odası’nı da ziyaret ettiklerini belirterek, misafirperverliğinden dolayı KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci’ye teşekkür ettiler.

Rus ve Azeri misafirleri KAYSO’da görmekten memnuniyet duyduklarını dile getiren KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Azerbaycan zaten bizim kardeş ülkemiz. Rusya’da çok eski yıllara dayanan dostluk ilişkilerimizin olduğu bir ülke. Ticari ilişkiler başta olmak üzere her iki ülkemizle de işbirliğini geliştirmek için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Ben inanıyorum ki karşılıklı yapılan bu ziyaretler, var olan ilişkilerimizin daha da gelişmesine ve dostluklara dönüşmesine vesile olacaktır” dedi.