KAYSO Başkanı Büyüksimitçi: Anadoludaki iller teşvik ile desteklenmeli

QNB Finansbank tarafından düzenlenen “QNB Finansbank Anadolu Buluşmaları” toplantısı Kayseri Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi. Gökhan Şen moderatörlüğünde, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, QNB Finansbank Genel Müdür Yardımcısı Ömür Tan ve ekonomist Ali Ağaoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı toplantıda, Türkiye’nin makroekonomik görünümü ve Kayseri’deki yansımaları ele alındı.







“İhracaatta ilk 10 hedefliyoruz”

Konuşmasına Kayseri ekonomisinden bilgiler vererek başlayan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, ihracatta Kayseri olarak Türkiye’de ilk 10 il içerisinde olmayı hedeflerini belirterek, “2016 yılı aslında tam istediğimiz gibi geçmedi. Bir takım sıkıntılar yaşadık. Ancak her şeye rağmen 2015’e yakın rakamlarla kapattık. Bugün geldiğimiz noktada ihracat rakamları bizim için önemli bir ölçü. Kayseri olarak ekim ayı ihracatımızda bir önceki aya göre yüzde 38,7’lik bir artış olmasına rağmen, il olarak Türkiye genelinde son birkaç yıldır 12 sıradayız. Bizim hedefimiz bu rakamı yukarı doğru çekmek ve öncelikle ilk 10 içerisinde olmaktır” dedi.

Kayseri Sanayisinde elektrik sarfiyatında 2017 yılının ilk 10 ayında geçen yılın ilk 10 ayına göre yüzde 6 oranında bir artış olduğunu, bununda çarkların döndüğü anlıma geldiğini ifade eden Başkan Büyüksimitci, son 5 yıl içerisinde Kayseri’de faaliyete geçen fabrika sayısının 493 olduğunu, inşaatı devam eden fabrika sayısının da 220 olduğunu belirterek, üç OSB ve bir serbest bölge olmak üzere toplam 42 milyon metrekare alanda üretim yaptıklarını, dördüncü OSB kurulumu içinde çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Başkan Büyüksimitci, Kayseri’de geçen yılın Temmuz ayından bu güne istihdamda yüzde 10’a yakın bir artış olduğunu, bununda Kayseri açısından ciddi bir veri olduğunu söyledi.

Mobilyada KDV indirimi ve elektrikli ev aletlerinde ÖTV indiriminin Kayseri’ye ciddi bir avantaj oluşturduğunu kaydeden Başkan Büyüksimitci, “Devletimiz tarafından iki sektörümüze verilen KDV ve ÖTV destekleri sonucunda mobilya sektörümüz yaklaşık yüzde 33, beyaz eşya sektörümüzde yüzde 30 civarında büyüdü. Aslında bu desteklerin bu yıl için Kayseri’ye ciddi artı bir değer getirdiğini görüyoruz. Onun için biz bu desteklerin devam etmesinden yanayız” diye konuştu.







“Yatırımcının önü açılmazsa 2018 sıkıntılı geçebilir”

2018 yılından Kayseri adına ümitli olduklarını açıklayan Başkan Büyüksimitci, “2018 yılının iyi geçmesi adına hem Kayseri Sanayi Odası hem de sanayiciler olarak yapmamız gereken bir takım işler olabilir ancak Kayseri’deki yatırımların artması için mutlak suretle doğru teşvik sistemi ile desteklenmeli. Kayserimizde bir altyapı var, geçmişten gelen bir sanayi kültürümüz var. Çevresindeki 12 ile katkı sağlayan bir şehir. Bölgenin gelişip kalkınması adına sanayinin çok ciddi desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle potansiyeli olan illerde yatırımcının önünü açamazsak 2018 biraz zor bir yıl olabilir. Teşvik politikalarını biraz daha iyileştirirsek yatırım yapacak sanayicide buluruz, ihracat rakamlarımıza daha yukarılara doğru çekeriz düşüncesindeyim” dedi.





“İstihdama katkı sağlamaya devam edeceğiz”

İstihdama Kayseri olarak önümüzdeki dönemde de katkı sağlamaya devam edeceklerini çünkü emek yoğun çalışan firmalara sahip olduklarını belirten Başkan Büyüksimitci, İSO ilk 1000’de 32 Kayseri firması olduğunu, rekabetçilikte oldukça iyi durumda olduklarını bunun için istihdamda bir geriye gidiş beklemediklerini söyledi.

Başkan Büyüksimitci, kalifiye eleman konusunda sanayicilerin sıkıntı çektiklerini, ileriye dönük bu sorununu çözmek adına bir takım çalışmalar yapılması gerektiğini belirterek, eğitim sisteminde yapılacak bir takım yeniliklerle sanayide çalışacak eğitimli gençler yetiştirilmesi gerektiğini belirtti. (İHA)