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KAYSO BAŞKANI GENÇ GİRİŞİMCİLERLE İFTARDA BULUŞTU

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, TOBB Kayseri Genç Girişimciler İcra Komitesi Başkanı Osman Güldüoğlu ve İcra Komitesi Üyeleri ile KAYSO’nun ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

KAYSO BAŞKANI GENÇ GİRİŞİMCİLERLE İFTARDA BULUŞTU
Genç girişimcilerle birlikte olmanın kendisini son derece mutlu ettiğini açıklayan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Bu günkü orucumuzu TOBB Kayseri Genç Girişimciler Kurulu Başkan ve İcra Komitesi üyesi arkadaşlarımızla birlikte açıyoruz. Genç girişimcilerimizle bu dönemde daha çok bir araya gelip, istişareler yapacağız. Kayseri ve ülkemiz için güzel fikirler çıkacağına eminim” dedi.
 
Başkan Büyüksimitci, Oda olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada genç girişimcilere her türlü desteğe hazır olduklarını sözlerine ekledi.
 
TOBB Kayseri Genç Girişimciler İcra Komitesi Başkanı Osman Güldüoğlu ise, ev sahipliğinden ve bu güne kadar göstermiş oldukları desteklerden dolayı Başkan Büyüksimitci’ye teşekkür etti. 
 
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