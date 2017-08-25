KAYSO ile İSO Müşterek Meslek Komitesi toplantısı yaptı

İstanbul Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen ortak toplantıya KAYSO’dan 10. Grup Meslek Komitesi üyeleri Muammer Arslan, Ayhan Çatalkaya, Salih Eşsizer, Mehmet Ali Yörük ve Yusuf Özkan katılırken, İSO adına 45. Grup Meslek Komitesi üyeleri Mustafa Akyüz, Ömer Karadeniz, Celal Altan, Oğuzhan Durmuş ve Osman Yayla katıldı.

KAYSO heyeti ilk olarak İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçivan’ı makamında ziyaret etti. Kayseri Sanayi Odası Meslek Komitesi üyelerini İSO’da görmekten son derece memnun kaldıklarını ifade eden Başkan Bahçivan, bu tür toplantıların sektörü güçlendireceğini ve iller arası diyaloğu daha iyi bir düzeye getireceğini söyledi. Başkan Bahçivan plastik sektörünün güçlü bir sektör olduğuna vurgu yaparak, bu sektörün daha da güçlenmesi için Türkiye’de yeni petrokimya tesislerine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Daha sonra iki odanın meslek komitesi üyeleri müşterek toplantıya geçerek sektörün sorunları ve çözüm önerilerini görüşüp, meslek komitelerinde da ortak toplantıların devam etmesi yönünde görüş birliğine vardı.

İHA

