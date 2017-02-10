KAYSO Metal İşleme Fuarı’na 150 sanayici ile çıkarma yaptı

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuara, KAYSO, Üniversite Sanayi Araştırma ve İşbirliği Vakfı (ÜSAİV), Dener Makina ve Hannover Fairs Turkey işbirliğinde 150 kişilik işadamı heyeti ile günübirlik ziyaret gerçekleştirdi. Fuarın açılışında konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, bu tür fuarların önemini bildiklerini belirterek, “Kayseri Sanayi Odası üyelerinden oluşan 150 kişilik karar verici bir heyetle fuarı ziyarete geldik. Aynı zamanda Kayserimizin güzide firmalarından Dener Makina ve Evin Çelik Eşya’da burada. Onlara da destek anlamında kalabalık bir heyetle fuara gelmiş durumdayız” dedi. Başkan Büyüksimitci, Kayseri’de 42 milyon metrekare üretim alanında, yaklaşık bin 700 sanayi kuruluşunun faaliyet gösterdiğini ve bunlardan yaklaşık 33 tanesinin de Türkiye’nin ilk bin firması arasında olduğunu belirterek, Kayserili sanayiciler olarak önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin ihracatına daha fazla katkı verecek duruma geleceklerini söyledi. KAYSO heyeti fuar açılışının ardından Odamız üyesi Dener Makina ve Evin Çelik Eyşa’yı ziyaret ederek, fuarda çeşitli temaslarda bulundu.

Fuarın gala yemeğinde konuşan Dener Makina Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dener, bu organizasyonu gerçekleştirdiklerinden dolayı KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci’ye teşekkür ederek, “Sizlerin kalabalık bir heyetle Kayseri’den buraya gelmeniz bana ve ekibime moral ve güç verdi. Hepinize teşekkür eder, başarılar dilerim” ifadelerini kullandı. KAYSO Başkanı Büyüksimitci ise, seyahate katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bu bizim görmek istediğimiz bir tablo idi. Bu ziyaret Dener Makina’ya hem manevi destek, hem de birlikteliğimiz anlamında çok önemli bir organizasyondu. Umarım hepimiz memnun kalmışızdır. Oda olarak bundan sonra buna benzer organizasyonları daha fazla yapmaya gayret edeceğiz” diye konuştu.

KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya ise, fuarların sanayicilerin kendilerini değerlendirmeleri açısından çok güzel bir fırsat olduğunu belirterek, oda olarak sanayicilerin yararına olacak bu tür organizasyonları daha kazla düzenleme gayretinde olacaklarını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.