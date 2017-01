KAYSO Ocak ayı Meclis Toplantısı Ocak ayı Meclis Toplantısı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, "Çok sayıda organize edilmiş olumsuz hadiselerin yaşandığı 2016 yılını geride bırakırken yine şer odakları iş başına geçerek daha yılın ilk ayında ekonomimizi zora sokmak için finansal terör estirmenin yollarını aramışlardır. Öncekileri anlatmaya gerek olmadığı gibi dürüstlüğü ve gerçekçiliği uluslararası kurumlar tarafından da tartışma konusu olan, sürekli olarak itibar kaybeden reyting kuruluşları hiçbir veri ve gerekçeye dayanmadan sadece tahmin ve zan ile hiç vakit kaybetmeden ülkemiz aleyhine notumuzu düşürmüşlerdir. Not artırımı için 4-5 yıl bekleyen bu kuruluşlar not indirimi için ise bu kadar ivedi davranmasının arkasındaki kasıt, sağduyulu Türk vatandaşları tarafından anlaşılabilir bir durumdur. Bizlerde artık bu kuruluşlardan farklı bir şey beklemiyoruz. Karar siyasi olup, bilgilerden ve ekonomik verilerden, realiteden uzak bir karardır. Bu kuruluşlar gerçekçi davransaydı 2 ay önce notlarını artırdıkları Yunanistan’ın bugün parlamentosunda tartışılan iflas konusuna kulaklarını ve gözlerini açarlardı. Asıl olan tabi ki bizlerin ne yaptığı veya ne yapması gerektiğidir. Bir türlü kendi yağımızda kavrulmanın, bunlara muhtaç olmamanın yolunu bulmalıyız. Atalarımızın söylediği gibi ‘Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz.’ Hepimize, toplumun tüm kesimlerine düşen görev her gün sabah kalkınca işimizi nasıl daha iyi yaparız, daha verimli, daha kaliteli nasıl üretir ve nasıl satarız sorusunun cevabını bulmaktır." diye konuştu.

2017 yılından ümitli olduklarını kaydeden KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi de, "Anayasa değişikliği ile ilgili geçtiğimiz hafta meclisimizde geceli gündüzlü çalışılarak Cumhurbaşkanlığı sistemi olarak adlandırılan değişiklik kabul edildi. Önümüzdeki Nisan ayında yapılması planlanan muhtemel bir referandum var. Anayasa değişikliği konusunda da son sözü aziz Türk milleti söyleyecek. Demokrasinin ana unsurlarından biri olan referandumda çıkacak olan sonuca hepimiz saygı göstereceğiz. Bu referandumu bir demokrasi şenliği halinde sükûnet içerisinde geçireceğimize yürekten inanıyoruz. İçeride anayasa değişikliği süreci devam ederken, bir yandan da yakın komşu coğrafyamızda kronik sorunları çözme, barış ve huzur ortamını tekrardan tesir etme adına umut verici girişimleri dikkatle izliyoruz. Öncelikle Suriye ile ilgili Astana’da yapılan görüşmelerde Türkiye ve Rusya’nın yanı sıra İran’ın girişimleri ile ciddi bir mesafe kaydedildi. Bu girişimlerin coğrafyamızdaki barışa büyük katkı vereceğinin ve burada Türkiye’nin, Türkiye Cumhuriyeti hükûmetinin ciddi katkıları olduğunu bütün dünyada gördü. Biz başka gelişmede Irak ile ilgili oldu. Irak bizim için önemli bir ülke. Kayseri için istihdam açısından mobilya çok önemli bir sektördür. Elektrikli ev aletleri oldukça önemli bir sektör ve Türkiye’de söz sahibi olduğumuz bir sektör. Bu dönemde özellikle mobilya için en azından yıl sonuna kadar bir KDV indirimi talebimiz var. Bunu her platformda söylüyoruz. Özellikle de elektrikli ev aletleri ile ilgili ÖTV’nin de azaltılması hem Kayseri hem de ülkemiz açısından çok faydalı olacaktır. KDV ve ÖTV’den kayıp gibi görünen miktarları kurumlar vergisi olarak fazlası ile ödeyeceğimize inanıyorum. 2017 yılını bir fırsat yılı olarak görüyorum. Bizim taleplerimize anında cevap veren ve çok hızlı karar alınabilen bir ortam yaşıyoruz. Bu yılı çok iyi değerlendirmeliyiz. Hep birlikte çalışmalı, yatırım yapmalı ve istihdam sağlamalıyız. Ülkemizi büyütmek için daha çok çalışmalıyız." şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise, "2002’de AK Parti Hükümeti’nin başladığından bu tarafa Türkiye’deki gelişmeleri hepimiz izliyoruz. Dost, düşman herkes bunları gözlüyor. Bu gelişmeleri biz gördüğümüz gibi dışarıdaki şer güçleri de bunu görüyor. Türkiye’nin bu şekilde büyümesini istemiyorlar. Niye? Hem İslam coğrafyasında hem Türk coğrafyasında lider olabilecek tek ülke Türkiye. Biran önce diz çöktürmek istiyorlar. Son 2 yılda çabalarını, gayretlerini bunun için artırdılar. Önce silahlı terörle uğraştılar, hamt olsun hiçbirinde de başaramadılar. Ardından ekonomik teröre başladılar. Çok şükür inanıyorum ki ekonomik anlamda da bir şey yapamayacaklar. Bunun en bariz örneğini 15 Temmuz’da gördük. 15 Temmuz öyle büyük bir projeydi ki, 40 yıl boyunca hazırlanmış bir projeden bahsediyoruz. Dünyanın en iyi istihbarat örgütleri onlarda, finans gücü zaten onlarda, dünyanın tüm medyası onlarda. Böyle 40 yıl boyunca titizlikle yapılan büyük bir proje 24 saat bile geçmeden bastırıldı, çökertildi. Bu işte ekonomik anlamda geldiğimiz gücün göstergesi. Doğrusunu sorarsanız şahsi olarak ben bile hayret ettim. O kadar çok baskı vardı ki üzerimizde. Ama böyle bir projenin altından kalkarak hiçbir şey olmamış gibi hayatımıza devam edince dedik ki ‘Hakikaten uğraştıkları kadar var’. İnşallah bundan sonra da başaramayacaklar. Şimdi başkanlık sistemini istemiyorlar, bütün bu başarının ardında Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir lider olduğunu biliyorlar. Bunu istemedikleri için belki 1-2 ay daha üzerimize gelecekler ama inanın bu süreç çok fazla sürmeyecek." ifadelerini kullandı.